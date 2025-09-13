Την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Βόλος, με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού με σκορ 2-1, χάρη σε δύο γκολ νωρίς στο ματς.

Σεφτέ στις νίκες στη φετινή Stoiximan Super League εκανε ο Βόλος μετά τις δύο ήττες από Άρη και Ολυμπιακό. Οι Βολιώτες πήραν μεγάλο «διπλό» στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό με σκορ 2-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι Αγρινιώτες έμειναν επίσης στους 3 βαθμούς, έχοντας επικρατήσει του Άρη, ενώ έχει και μία ήττα από τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Μαγνησίας ξεκίνησε πολύ καλά στο ματς και βρέθηκε από νωρίς μπροστά στο σκορ 0-2. Έπειτα από φάση διαρκείας και μεγάλη ευκαιρία του Σόρια, η μπάλα έμεινε στην περιοχή, ο Χούμουλιτς δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά και μετά ο Τζόκα μπήκε στην πορεία της και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Με το momentum υπέρ του, ο Βόλος «χτύπησε» ξανά και διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Λάζαρος Λάμπρου έκανε μία εξαιρετική λόμπα στην περιοχή στην πλάτη της άμυνας και ο Χάμουλιτς με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση βρήκε δίχτυα για το 2-0 στο 17ο λεπτό.

Η απάντηση των γηπεδούχων δεν άργησε να έρθει, με τους Αγρινιώτες να μειώνουν χάρη σε ένα τρομερό σπριντ του Μίχαλακ. Ο Πολωνός φορ έφυγε μόνος του στην κόντρα, ξεκινώντας πίσω απο το κέντρο, έπειτα από ασίστ του Τσάβες με τα χέρια, πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενή εστία για το 2-1 στο 30ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο ο ρυθμός, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν από ελάχιστες φάσεις και ουσιαστικά να εξουδετερώνουν η μία την άλλη. Στις καθυστερήσεις οι Βολιώτες είχαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη νίκη, ωστόσο ο Μακνί αστόχησε από κοντά, ενώ είχε περάσει και τον τερματοφύλακα, με το 2-1 υπέρ του Βόλου να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Αγαπάκης (68′ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42′ Ενκολόλο), Λουίς (46′ Ματσάν), Κόγιτς (79′ Μπουχαλάκης), Μίχαλακ, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε (68′ Άλεκσιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (52′ Μύγας), Κόμπα, Μαρτίνες, Τζόκα (84′ Μπουζούκης), Λάμπρου (73′ Ασεχνούν), Χουάνπι (84′ Θαρθάνα), Χάμουλιτς (73′ Μακνί).