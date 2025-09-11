Μπαρτσελόνα: Κόντεψαν να έρθουν στα χέρια οι Γκάβι και Φερμίν στην προπόνηση

Σε προπονήσεις της Μπαρτσελόνα συνέβησαν δύο άσχημα περιστατικά, με πρωταγωνιστές τους Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι, οι οποίοι κόντεψαν να έρθουν στα χέρια.

Οι «Μπλαουγκράνα» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για να παρουσιαστούν έτοιμοι ενόψει της νέας σεζόν και να διεκδικήσουν το τρεμπλ, ωστόσο το καλοκαίρι δεν κύλησε χωρίς απρόοπτα.

Πιο συγκεκριμένα σημειώθηκαν δυο περιστατικά έντασης ανάμεσα στους Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναδεικνύουν το θέμα, αλλά πλέον η κατάληξη δείχνει καθησυχαστική.

Το πρώτο επεισόδιο καταγράφηκε στην περιοδεία της ομάδας στην Ασία, στο οποίο ο Γκάβι κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης έπεσε δυνατά πάνω στον Φερμίν σε μια διεκδίκηση μπάλας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να βρεθεί στο χορτάρι και να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, προκειμένου να συνεχίσει. Το περιστατικό έφερε στιγμιαία εκνευρισμό, αλλά δεν είχε συνέχεια εκείνη τη στιγμή.

Η ένταση όμως δεν άργησε να ξαναφουντώσει λίγες ημέρες αργότερα, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη και στη βάση της ομάδας. Οι δύο νεαροί χαφ αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, με την κατάσταση να ξεφεύγει σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να χρειαστούν οι πιο ψύχραιμοι συμπαίκτες τους για να τους χωρίσουν.

Ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να διαχειριστεί το συμβάν, μιλώντας ξεχωριστά στους δύο παίκτες, επισημαίνοντας τους πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην ομάδα και πως η Μπαρτσελόνα χρειάζεται ενότητα.

Το θέμα παρά τη δημοσιότητα που πήρε, δείχνει να θεωρείται λήξαν και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις των δύο νεαρών άσων. Μάλιστα ο ίδιος ο Φερμίν μίλησε στη Mundo Deportivo, ξεκαθαρίζοντας πως ο Γκάβι είναι φίλος του από την ηλικία των 12 ετών και ότι η σχέση τους είναι ουσιαστικά σαν αδερφική. «Αρέσει στον κόσμο να κάνει εικασίες, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι μας δένει», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί ρήξης.

Να θυμίσουμε πως οι δύο παίκτες έχουν κοινή πορεία από τα παιδικά τους χρόνια στη Μασία, γνωρίζοντας πολύ καλά και μοιράζοντας το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.