Στον Πανναξιακό και τη νέα χρονιά ο Μανωλάς

Ο Κώστας Μανωλάς θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στην γενέτειρα του, καθώς οι διοικούντες τον Παναξιακό, ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 35χρονο άσο.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου στο φετινό πρωτάθλημα.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας.

Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν».