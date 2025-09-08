ΑΕΚ: Έπαιξε στο φιλικό με τον ΠΑΣ ο Γκρούγιτς, σκόραραν Μαρσιάλ-Καλοσκάμης!

Ο Μάρκο Γκρούγιτς ήταν το πρόσωπο του φιλικού αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στα Σπάτα καθώς ο Σέρβος μέσος πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ.

Η Ένωση, επικράτησε με σκορ 2-0, με τον Σέρβο μέσο - όπως αναμενόταν - να ξεκινά βασικός στον άξονα και να παρουσιάζει καλή εικόνα, βγάζοντας υψηλά επίπεδα ετοιμότητας που αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο απ’ όλα, με δεδομένο πως η ποιότητα και η κλάση του, όπως και τα χαρακτηριστικά που προσθέτει στον άξονα της ομάδας, είναι πράγματα δεδομένα και αδιαμφισβήτητα.

Από εκεί και πέρα, τα δυο γκολ του Δικεφάλου, πέτυχαν οι Αντονί Μαρσιάλ και Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο μεν Γάλλος επιθετικός, που θυμίζουμε είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και γενικότερα, έχει να παίξει από τα τέλη Ιουλίου όταν είχε αγωνιστεί ως αλλαγή με την Μπερ Σεβά στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, χρησιμοποιήθηκε από τον Νίκολιτς στο σημερινό φιλικό στην κορυφή της επίθεσης, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το άλλο τέρμα, το έβαλε ο Καλοσκάμης, ο οποίος θυμίζουμε στις αρχές Ιουλίου είχε σπάσει την κλείδα του μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας, ωστόσο πλέον, είναι απόλυτα υγιής κάτι που φάνηκε και στο φιλικό με τον ΠΑΣ όπου έπαιξε στο 10.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκίνησε τον Μπρινιόλι στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Ρέλβας στόπερ, τον Κοσίδη δεξί μπακ, τον Πήλιο αριστερά, τους Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς δίδυμο στον άξονα, τον Καλοσκάμη μπροστά τους ελεύθερο, τον Πενράις αριστερό εξτρέμ, τον Κουτέσα δεξιά και τον Μαρσιάλ στην κορυφή. Επίσης έπαιξαν και και αρκετοί νεαροί από την Κ19.