STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό στάδιο Περιστερίου / Novasports Prime HD
3η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
1 2
Άρης
ΑΡΗΣ
Διαιτητης
  • Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
  • Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Μπεκιάρης Δημήτριος (Κορίνθου)
Σκορερς
  • 18' Τζοβάρας
Κιτρινες καρτες
  • 85' Κίνι
Σκορερς
  • 32' Ντούντου
  • 56' Μορόν
Κιτρινες καρτες
  • 31' Μεντίλ
  • 81' Μόντσου

Live: Ατρόμητος - Άρης

