Στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή μέσα στο Περιστέρι, επικρατώντας του Ατρόμητου (1-2) και επιστρέφοντας στις νίκες στο πρωτάθλημα.

Re-Start στη Stoiximan Super League, με αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Άρη στο Περιστέρι.

Οι Περιστεριώτες έκαναν τα αποκαλυπτήρια τους, υπό τις οδηγίες του Λεωνίδα Βόκολου, στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν, ενώ οι φιλοξενούμενοι ταξίδεψαν μακριά από το Βικελίδης μετά από εκείνο, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Αράζ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πρωτοβουλία των κινήσεων για τον Άρη, με διάθεση για επιθετικό παιχνίδι και γεμίσματα στην περιοχή.

Πρωτοβουλία μεν, κατοχή, επιθέσεις, κλεψίματα, έλλειψη ουσίας δε. Ο Ατρόμητος χρειάστηκε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή των κιτρινόμαυρων και άνοιξε εκείνος το σκορ. Στο 18ο λεπτό ο Σταυρόπουλος έκανε το σουτ, με τον Διούδη να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση, αλλά ο Τζοβάρας μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το πρώτο σημαντικό τεστ ήρθε για τον Μανόλο Χιμένεθ, που έπρεπε να διατηρήσει την ομάδα του ψύχραιμη και να δείξει πως αλλάζει νοοτροπία και δεν θα την "πατήσει" όπως με τον Παναιτωλικό, με σπασμωδικές κινήσεις.

Ο Άρης διατήρησε την πίεση και το πλάνο του και με τον Ντούντου βρήκε την ισοφάριση στο 32. Ο Μεντίλ έκανε την ατομική προσπάθεια από τα αριστερά, με τον Ντούντου να κάνει το σουτ με το αριστερό για να νικήσει τον Χουτεσιώτη για το 1-1.

Μετά το γκολ οι κιτρινόμαυροι ήταν ανώτεροι και έδειχναν ικανοί για περισσότερα, με τον Ατρόμητο να μην κρατά κάτι παραπάνω πέραν του τέρματος από τα πρώτα 45 λεπτά.

Mε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Άρης συνέχισε με το ίδιο τέμπο, βρίσκοντας μάλιστα σκορ στο 56ο λεπτό. Ο Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά με τον Μορόν να πετάγεται εντελώς αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας για το 1-2.

O Ατρόμητος έριξε στο παιχνίδι όλα του τα δυνατά όπλα, πίεσε όμως δεν βρήκε τις λύσεις που θα ήθελε στην επίθεση, με εξαίρεση ένα σουτ του Γιουμπιτάνα, στο 70ο λεπτό, το οποίο ήλεγξε ο Διούδης. Οι γηπεδούχοι πίεσαν και γέμισαν την περιοχή στο τελευταίο πεντάλεπτο, όμως δεν βρήκαν τις φάσεις.

Ο Άρης κράτησε το 1-2 ως το φινάλε, με τον Χιμένεθ να φρεσκάρει την ομάδα του στα σωστά σημεία και να κλειδώνει τους διαδρόμους για τον Ατρόμητο.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και για τρίτο τέρμα, δείχνοντας πως ελέγχουν τον ρυθμό και την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Επόμενη αγωνιστική για τον Άρη απέναντι στην Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος ταξιδεύει στις Σέρρες για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μανσούρ, Τζοβάρας.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Μορόν, Μόντσου, Τεχέρο, Ντούντου.

Διαιτητης

Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

AVAR: Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου)

Βοηθοι

Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)

Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)

Τεταρτος

Μπεκιάρης Δημήτριος (Κορίνθου)