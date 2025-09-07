H Άρσεναλ απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για τον Τροσάρ

Η τουρκική ομάδα επιχείρησε το μεταγραφικό «μπαμ» με τον Λεάντρο Τροσάρ, όμως εισέπραξε αρνητική απάντηση από την Άρσεναλ.

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου στην Τουρκία, η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση στην Άρσεναλ για την απόκτηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού Λεονάρντο Τροσάρ.

Οι «Κανονιέρηδες» ωστόσο απέρριψαν την προσφορά των Τούρκων, αφού ο Μικέλ Αρτέτα υπολογίζει κανονικά τον 30χρονο μεσοεπιθετικό, με τους ιθύνοντες της Άρσεναλ να κόβουν κάθε συζήτηση.

Ο Τροσάρ, άλλωστε ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ πριν από έναν μήνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τους «κανονιέρηδες» για να μετακινηθεί στην Τουρκία.