Παναθηναϊκός, ο μεγαλύτερος τροφοδότης της Εθνικής Ελλάδας!

Πρώτος και εδώ! Ο Παναθηναϊκός αποδεικνύει ότι αντιπροσωπεύει όσο κανείς άλλος την πραγματική έννοια του πολυαθλητισμού, καθώς είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους αθλητές που στελεχώνουν τις ελληνικές εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών σε όλα τα σπορ! Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου...

Ούτε δέκα ούτε είκοσι ούτε τριάντα, αλλά 99 αθλητές του Παναθηναϊκού αποτέλεσαν ή αποτελούν μέλη της Εθνικής Ελλάδας μέσα στο 2025, σε 19 διαφορετικά σπορ! Οι «πράσινοι» διατηρούν τα σκήπτρα και σε αυτόν τον τομέα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα τον Ολυμπιακό, που μετράει αντίστοιχα 64 διεθνείς αθλητές σε 10 αθλήματα. Εν μέσω «γαλανόλευκου πυρετού», αφού διανύουμε ημέρες Ευρωμπάσκετ και προκριματικών Μουντιάλ, ας δούμε αναλυτικά πόσοι και ποιοι είναι οι διεθνείς αθλητές του Τριφυλλιού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά στο σύνολο των ομαδικών και ατομικών σπορ:

Ποδόσφαιρο ανδρών: Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Μανώλης Σιώπης, Γιώργος Κυριακόπουλος

Ποδόσφαιρο γυναικών: Ματίνα Νταρζάνου, Αναστασία Γκάτσου, Αναστασία Σπυριδωνίδου, Ζωή Νάση, Ιωάννα Χαμαλίδου, Γρηγορία Πούλιου, Ευθυμία Μπράμε

Μπάσκετ ανδρών: Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Μωραΐτης, Νεοκλής Αβδάλας*, Λευτέρης Μαντζούκας*

Μπάσκετ γυναικών: Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, Ιωάννα Χατζηλεοντή, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Ιωάννα Κριμίλη

Βόλεϊ ανδρών: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Βουλκίδης, Άρης Χανδρινός, Σταύρος Κασαμπαλής, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Άγγελος Μανδηλάρης

Βόλεϊ γυναικών: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη, Γεωργίνα Αντωνακάκη, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου

Πόλο ανδρών: Νίκος Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Σκουμπάκης, Νίκος Κουρούβανης

Futsal ανδρών: Παναγιώτης Γούσης, Βαγγέλης Αυλωνίτης, Γιώργος Αυλωνίτης, Σπύρος Παπακώστας, Κωνσταντίνος Πάνου, Δημήτρης Ζέρβας, Γιάννης Σίμος

Πινγκ πονγκ: Παναγιώτης Γκιώνης, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Κώστας Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Κατερίνα Τόλιου, Ιωάννα Γερασιμάτου

Στίβος: Βασίλης Μυριανθόπουλος, Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος, Γιώργος Χριστακάκος, Χαράλαμπος Λαγός, Δημήτρης Λεβαντίνος, Ανθή-Κοραΐνη Κυριακοπούλου, Γεωργία Δεσπολλάρη, Ντενίσα Μπάλλα, Αναστασία Μαρινάκου

Κολύμβηση: Νόρα Δράκου, Άννα Ντουντουνάκη

Ποδηλασία: Βαρβάρα Φασόη

Πυγμαχία: Στέλιος Ρούλιας, Παναγιώτης Κωστούρος, Παναγιώτης Ρόιδος, Κωνσταντίνος Σιδέρης, Όλγα Παπαδάτου

Άρση βαρών: Έλενα Τζατζολάρη

Ξιφασκία: Δέσποινα Γεωργιάδου, Μαρία Στάμος, Σοφία Ιωάννου

Σκοποβολή (σταθερός στόχος): Εμμανουέλα Μιχελάκη, Ευτυχία-Βασιλική Μιχελάκη

Σκοποβολή (κινητός στόχος): Μάκης Μίτας

Σκάκι: Γιάννης Καλογερής, Βαγγέλης Πατρελάκης

Μπάσκετ με αμαξίδιο: Χρήστος Μαρτσάκης, Σταύρος Δίτσης

Ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων: Δημήτρης Αγριανίτης, Αλέξανδρος Υδραίος, Βασίλης Μπακογιάννης, Αναστάσιος Τσίγκας

Ξιφασκία με αμαξίδιο: Πάνος Τριανταφύλλου, Βασίλης Ντούνης, Σταύρος Κεκάκος, Δημήτρης Ατζολιδάκης

Κολύμβηση ΑμεΑ: Γιάννης Κωστάκης, Έριοντ Ράσα

Σκοποβολή ΑμεΑ: Παναγιώτης Γιαννούκαρης

Πινγκ πονγκ ΑμεΑ: Δημήτρης Αδαμαντίδης

Αλπικό σκι ΑμεΑ: Γιώργος Σφαλτός

Παρατρίαθλο: Θεόδωρος Μωραΐτης

Μπότσια: Μανώλης Κοκονός, Φωτεινή Μπούσιου

Μπόουλινγκ Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων: Στέλιος Δερμιτζάκης

* Οι Νεοκλής Αβδάλας και Λευτέρης Μαντζούκας, αν και αγωνίζονται ως δανεικοί σε άλλους συλλόγους, ανήκουν στον Παναθηναϊκό, συνεπώς συμπεριλαμβάνονται κανονικά στη λίστα.

Στους διεθνείς αθλητές του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνονται όσοι κλήθηκαν, συμμετείχαν σε αποστολή ή αγωνίστηκαν (έστω και μία φορά) με τα γαλανόλευκα χρώματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται:

- Όσοι κλήθηκαν, βρέθηκαν σε σύνθεση ή αγωνίστηκαν σε εθνικές ομάδες, αλλά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2024: Γιώτα Χατζηχαριστού (ποδόσφαιρο), Μαριάννα Μπελιά (βόλεϊ), Γιάννης Χριστόπουλος (futsal), Πηνελόπη Νίκα (μοντέρνο πένταθλο) κ.ά.

- Όσοι συγκαταλέγονται σε κλιμάκια εθνικής ομάδας, αλλά δεν συμμετείχαν το 2025 σε αγώνες λόγω τραυματισμού: Άρτεμις Αναστασίου, Δήμητρα Γναφάκη (στίβος), Θάνος Τσιρίκος, Γρηγόρης Μήτρου, Σταυρούλα Χαλέμου (καταδύσεις), Κωνσταντίνα Παρίδη (πινγκ πονγκ).

- Οι αθλητές του Παναθηναϊκού που ανήκουν σε μικρότερες (νέοι, έφηβοι, παίδες, νεάνιδες, κορασίδες κλπ.) ή μεγαλύτερες (masters, βετεράνοι) ηλικιακές βαθμίδες και που αγωνίστηκαν το 2025 αποκλειστικά σε αυτές. Αν προσθέτονταν και αυτοί στη λίστα (όπως και οι ξένοι διεθνείς του Τριφυλλιού), ο τελικός αριθμός -όπως και η διαφορά από τον δεύτερο- θα αυξανόταν εντυπωσιακά...

Σημ.: Στα αθλήματα που δεν έχει υπάρξει δράση εθνικών ομάδων μέσα στο 2025 (άρση βαρών, μπάσκετ με αμαξίδιο, ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων), προσμετριέται κατ' εξαίρεση η συμμετοχή στην τελευταία χρονικά διοργάνωση του 2024, συνεπώς οι αθλητές λογίζονται ούτως ή άλλως ως εν ενεργεία μέλη της Εθνικής Ελλάδας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε άλλα αθλήματα που οι «πράσινοι» διατηρούν ισχυρά τμήματα (ράγκμπι ανδρών και γυναικών, futsal γυναικών) δεν υφίστανται προς το παρόν εθνικές ομάδες...

Ο Παναθηναϊκός είναι με αποδείξεις (και σήμερα αλλά και διαχρονικά) η σπονδυλική στήλη της Εθνικής Ελλάδας, στο σύνολο των ομαδικών και ατομικών αθλημάτων...