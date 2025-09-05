Λορέντσο Λεπόρε στο SDNA: «Ακούραστος χαφ, με ακρίβεια στις πάσες ο Αλεσάντρο Μπιάνκο»

O γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ (με εξειδίκευση στο ρεπορτάζ της Φιορεντίνα) αναλύει το αγωνιστικό προφίλ του 22χρονου χαφ που ήρθε από τους «Βιόλα» στον ΠΑΟΚ.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο αποτέλεσε μία από τις τελευταίες (νέες) προσθήκες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ιταλός χαφ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού (οψιόν αγοράς) από την Φιορεντίνα κι ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Μόντσα.

Για τον 22χρονο ποδοσφαιριστή έδωσε τις δικές του απαντήσεις σε τρία ερωτήματα του SDNA, ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Λορέντσο Λεπόρε (SportItalia TV – Balkansports.com – spaceviola.com) με εξειδίκευση στο ρεπορτάζ της Φιορεντίνα.

- Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα) του Αλεσάντρο Μπιάνκο:

«Είναι ένας πολύ αθλητικός…ακούραστος παίκτης με καλή φυσική παρουσία για την ηλικία και την κατηγορία του, αν και χρειάζεται ακόμα να χτίσει μυϊκή δύναμη για να ανταπεξέλθει στην ένταση της Serie A.

Πολύ ακριβής στις πάσες του: κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μόντσα έπαιξε 29 αγώνες, με μέσο όρο πάνω από 35 ολοκληρωμένες πάσες ανά παιχνίδι.

Αμυντικά, έχει επίσης αντίκτυπο, καταγράφοντας επιτυχημένα τάκλιν σε 4 από τις τελευταίες 5 εμφανίσεις του.

Ένας ευέλικτος μέσος, ικανός να παίξει τόσο ως box-to-box όσο και ως deep-lying pivot.

Οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης περιλαμβάνουν τη σωματικότητά του, να ανταγωνίζεται τους πολύ αθλητικούς μέσους και τη λήψη αποφάσεων στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, όπου τείνει να παίζει πολύ αντί να προωθεί την μπάλα».

2) Γιατί δεν καθιερώθηκε στη Φιορεντίνα;

«Τόσο ο Πιόλι όσο και ο Παλαντίνο επέλεγαν σταθερά πιο σωματικούς, λιγότερο τεχνικούς μέσους, κάτι που περιόριζε τις ευκαιρίες του να καθιερωθεί στην ομάδα».

3) Θα καταφέρει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ;

«Είναι δύσκολο να το πούμε με σιγουριά. Έχει τα προσόντα να βρει χώρο και να αναπτυχθεί, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από το τακτικό πλαίσιο και τον χρόνο που θα του δοθεί για να προσαρμοστεί. Είμαι πάντως αισιόδοξος για την προσαρμογή του»