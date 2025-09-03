Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής για το ματς κόντρα στην Λευκορωσία

Την προετοιμασία της για το ματς κόντρα στην Λευκορωσία συνεχίζει η Εθνική.

Σε ρυθμούς προκριματικών Μουντιάλ κινείται η Ελλάδα, με την Εθνική να προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής κόντρα στη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δούλεψε για πρώτη φορά ταυτόχρονα με όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί στο προπονητικό στου Ρέντη, ενώ η αυριανή προπόνηση θα γίνει στο στάδιο «Γ.Καραΐσκάκης».

Συγκεκριμένα, ο Γιοβάνοβιτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική στη σημερινή προπόνηση, ενώ το πρόγραμμα είχε διάρκεια 80 λεπτών και συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές.