Η... ανάκριση του Μπιάνκο: «Είδα στο YouTube την «τρέλα» του κόσμου του ΠΑΟΚ, ίνδαλμά μου ο Μπαρέλα» (vid)

Οι πρώτες δηλώσεις του Αλεσάντρο Μπιάνκο στ' ασπρόμαυρα.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, με τον Ιταλό κεντρικό μέσο να αποκαλύπτεται στην ασπρόμαυρη κάμερα για την μετακίνησή του στον Δικέφαλο, τα βιντεάκια που είδε από την Τούμπα και τους στόχους του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η συνέντευξή του στο PAOK TV:

«Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και ανυπομονώ να ξεκινήσω, γιατί για μένα είναι μία καινούρια εμπειρία όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αλλά και προσωπικό, οπότε είμαι πολύ ορεξάτος και ενθουσιασμένος.

Μόλις έμαθα για το ενδιαφέρον της ομάδας, μπήκα αμέσως στο YouTube για να δω βίντεο με τους φιλάθλους. Μου αρέσουν οι παθιασμένοι οπαδοί, οπότε χαίρομαι που ήρθα σε μία ομάδα όπου νιώθεις πραγματικά την παρουσία των οπαδών, επίσης είχα φίλους που έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την ομάδα όσο και για το πρωτάθλημα και το περιβάλλον, οπότε δεν χρεοάστηκε πολύ για να πειστώ.

Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα μου άρεσε να προχωρήσουμε και να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στο Europa League. Και πιστεύω ότι ο κύριος στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, οπότε ελπίζω να κερδίσω τουλάχιστον ένα τρόπαιο με αυτή τη φανέλα.

Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Μπαρέλα της Ίντερ, ας πούμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μου αρέσει περισσότερο ως προς τα χαρακτηριστικά του και προσπαθώ να παίρνω έμπνευση από αυτόν. Ανυπομωνώ να δω τους φιλάθλους σε έναν αγώνα πρωταθλήματος και ελπίζω να τους χαρίσω λίγη χαρά, όπως μου χαρίζουν και αυτοί».