Βιτόρια: «Θα είναι πιο ανταγωνιστικός από πέρσι ο Παναθηναϊκός, θα βοηθήσουν οι παίκτες που ήρθαν»

Ο Ρουί Βιτόρια σχολίασε την «γκέλα» του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, εξήγησε πως η ζημιά έγινε στις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου μέρους και μίλησε για τις προσθήκες στο ρόστερ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, εξηγώντας πως η ομάδα του θα έπρεπε να έχει... καθαρίσει από τότε το παιχνίδι, ενώ ανέλυσε και τα αίτια της κακής εικόνας στην επανάληψη.

Εξέφρασε πάντως την σιγουριά του πως ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος από πέρσι, τονίζοντας πως και οι προσθήκες στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου θα βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Η πρεμιέρα δεν ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος και η ομάδα. Πού οφείλεται το στραβοπάτημα; Στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει μια εξαιρετική εικόνα και στο δεύτερο μια καθίζηση.

«Θεωρώ πως αυτό που έπρεπε να καταλάβουμε καλύτερα είναι ότι στις πρώτες αγωνιστικές, που καμία ομάδα δεν είναι στο 100% του ρυθμού και της απόδοσης και υπάρχουν ακόμα αλλαγές στα ρόστερ, ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ, πρέπει να διαχειρίζεσαι το παιχνίδι πολύ καλύτερα και να το τελειώνεις όταν πρέπει. Η ομάδα είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε να το έχει τελειώσει. Έχοντας μια διαφορά ασφαλείας, ένα προβάδισμα τουλάχιστον 2 τερμάτων που θα έδινε ηρεμία. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό και δυστυχώς τιμωρηθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί η ομάδα δεν ήταν καλή, ήμασταν αρκετά παθητικοί. Δείξαμε έλλειψη ενέργειας που θεωρώ ότι οφείλεται σε δύο κομμάτια. Από την μία αγωνίστηκαν από την αρχή αρκετοί παίκτες που είχαν παίξει και την Πέμπτη και θέλαμε να κρατήσουμε μια συνοχή, αλλά είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μια κόπωση. Υπήρχαν και κάποιοι παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί τόσο και είχαν μια έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, κάτι που φάνηκε ότι τους κόστισε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Για εμάς το βασικό είναι ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να τελειώνουμε στο πρώτο ημίχρονο με την απόδοση που είχαμε. Αφού δεν το καταφέραμε αυτό, τουλάχιστον πρέπει να διαχειριστούμε έστω αυτό το προβάδισμα του ενός τέρματος με πολύ καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο».

Η ενδεκάδα είχε μόλις 4 αλλαγές σε σχέση με την Σαμσουνσπόρ. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο έκανε πολλές φάσεις, πέτυχε το γκολ, είχε δοκάρια. Οι δύο πρώτες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, που ο ίδιος είχε πει ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και ο Μπρέγκου, που έκανε ντεμπούτο στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Έπαιξε αυτό κάποιον ρόλο στην χαλαρότητα;

«Η δικιά μου σκέψη ήταν όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο να κρατήσω τον βασικό κορμό, βάζοντας 4 καινούριους ποδοσφαιριστές, γιατί πόνταρα ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έχοντας παίξει τόσα παιχνίδια μαζί, έχουν αναπτύξει κάποιους αυτοματισμούς και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις κοντά στην αντίπαλη εστία. Όπως και έγινε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πραγματικά αρκετά καλή και θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο το ήξερα κι εγώ ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν όλο το ματς όλοι αυτοί οι παίκτες, κι αυτό γιατί προερχόμασταν κι από ένα ταξίδι από την Τουρκία. Παίξαμε την Πέμπτη, είχαμε λιγότερες μέρες για να κάνουμε αποκατάσταση. Το ήξερα ότι θα χρειάζονταν κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρουμε τον χώρο του κέντρου, γιατί αυτός αυτός μου φάνηκε ο πιο νευραλγικός. Ο χώρος που θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να ξανακερδίσουμε, κρατώντας την μπάλα στα πόδια μας και μη επιτρέποντας στον αντίπαλο να την κυκλοφορήσει όπως θα ήθελε. Η αλλαγή του Μπακασέτα έγινε γιατί είχε και την κάρτα. Βάλαμε τον Ρενάτο Σάντσες, που πιστεύω ότι είναι εντάξει για να παίξει 30 λεπτά. Θα μπορούσε να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα, ελέγχοντας την κυκλοφορία και το κέντρο. Η είσοδος του Μπρέγκου έγινε κυρίως για να μας δώσει ταχύτητα, καλύτερο κράτημα της μπάλας και περισσότερη ενέργεια στο τελευταίο ένα τρίτο του γηπέδου. Αυτό προσπάθησα να κάνω με τις αλλαγές που έγιναν. Ό,τι και να λέμε όμως για τις αλλαγές, εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, που θα έπρεπε να το έχουμε τελειώσει.

Από την άλλη, δυστυχώς περιοριστήκαμε πάρα πολύ στις επιλογές που είχαμε. Ο Γερεμέγεφ είχε ένα πρόβλημα, ο Πελίστρι είχε κι αυτός ένα θέμα και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Είχαμε στον αγωνιστικό χώρο τον Καλάμπρια που ήταν στα όριά του, ο Τζούρισιτς από το πρώτο ημίχρονο είχε κάποια ζητήματα. Τα στόπερ το ξέρετε, ο Τσιριβέγια, ο Τετέ. Μια ομάδα που δυστυχώς ήταν αρκετά καταπονημένη. Φάνηκε ότι έπρεπε να έχει τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Θα έπρεπε να έχουμε διαβάσει καλύτερα την κατάσταση και να την λύσουμε πριν βρεθεί το πρόβλημα μπροστά μας και χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με τρόπους που θυμίζουν πυροσβεστικά ζητήματα, ενώ θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει πολύ πιο πριν».

Από αύριο θα έχετε τρεις επιπλέον παίκτες για να δουλέψετε. Έρχεται αυτή η διακοπή στο σωστό μομέντουμ;

«Σίγουρα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι το σημαντικότερο είναι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Να ξέρουμε ότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί τους. Είναι κρίμα που κάποιους δεν θα τους έχουμε στην διάθεσή μας τις επόμενες ημέρες λόγω των Εθνικών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό, το μεταγραφικό παζάρι τελειώνει. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, θα προσπαθήσουμε να τους ενσωματώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν καταφέραμε σήμερα να νικήσουμε. Αυτό με λυπεί, γιατί θέλαμε να πάμε στην διακοπή με νίκη, έχοντας καταφέρει τον στόχο μας. Τις επόμενες ημέρες θα τους έχουμε όλους για να δουλέψουμε και να εμφανιστούμε έτοιμοι για τις νέες μάχες που έρχονται».

Τώρα που με αυτές τις προσθήκες ολοκληρώνεται το ρόστερ, πιστεύετε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρσι;

«Πιστεύω πως ναι! Πιστεύω ότι κυρίως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Καλώς ή κακώς, το μοντέρνο ποδόσφαιρο είναι στιγμές, λεπτομέρειες. Να μπορέσεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται να τις εκμεταλλευτείς. Το γκολ γενικότερα είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Όσο έχεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να στο εγγυηθούν αυτό, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα η έλευση των τριών παικτών δεν πρόκειται να μας λύσει τα πράγματα ως δια μαγείας, θα χρειαστεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά, αλλά είναι ποδοσφαιριστές με ποιότητα που θα μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. ΄Όταν θα έχουμε ολοκληρωμένο το ρόστερ θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινούριους αυτοματισμούς. Η ομάδα έχει φτιάξει καλούς αυτοματισμούς, φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή με καλές προϋποθέσεις, δημιουργεί ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας και οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν θα βοηθήσουν και σε αυτό».