Βιτόρια: «Έχω ακούσει πάρα πολλά για την ατμόσφαιρα στην Λεωφόρο»

Ο Ρουί Βιτόρια έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Πρωτάθλημα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα της Λεωφόρου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε την επιθυμία του να δει από κοντά την ατμόσφαιρα στην ιστορική έδρα του συλλόγου, ενώ τόνισε πως εάν το «Τριφύλλι» παρουσιαστεί όπως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα καταφέρει να πάρει τη νίκη επί του Λεβαδειακού.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag:

«Αρχίζει για εμάς η πρόκληση του Πρωταθλήματος. Ξεκινάμε με πάρα πολλές φιλοδοξίες και θέλουμε να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Θεωρώ πως είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό momentum. Η ομάδα έχει δώσει έξι αγώνες, έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό, έχει πάρει αρκετά καλά αποτελέσματα και έχει καλή ψυχολογία. Είμαστε όλοι ενωμένοι σ’ αυτό το κομμάτι και πάμε με πολύ μεγάλη προσμονή για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα.

Είναι θετικό πως πρόκειται για ένα εντός έδρας ματς στη φυσική μας έδρα και η βοήθεια των φιλάθλων μας θα είναι πολύ σημαντική. Έχω ακούσει πάρα πολλά για την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να δω το γήπεδο γεμάτο, με τους φιλάθλους να μας στηρίζουν από το πρώτο λεπτό. Να δημιουργήσουν μια δυνατή και… εκρηκτική ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι η ατμόσφαιρα από μόνη της δεν κερδίζει παιχνίδια, μιας και οι αγώνες παίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Γι’ αυτό και εμείς από τη δική μας πλευρά, θα πρέπει να είμαστε στο 100% σ’ αυτό το παιχνίδι.

Ουσιαστικά ο ένας πρέπει να… σπρώχνει τον άλλον: η ομάδα και οι φίλαθλοί μας. Έχοντας αυτά τα δύο κομμάτια αλληλένδετα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για εμάς σ’ ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο. Όμως είμαι σίγουρος ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει, αν δείξουμε την ταυτότητα που είχαμε στους τελευταίους αγώνες και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε…».