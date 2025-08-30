Ριέκα: Υπ’ ατμόν ο Τζάλοβιτς μετά την βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ!

Απογοήτευση κυριαρχεί στο «στρατόπεδο» της Ριέκα λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό από τον Δικέφαλο στα Play Off του Europa League και τον «υποβιβασμό» στο Conference League, με την θέση του Μαυροβούνιου τεχνικού στην άκρη του πάγκου να κρίνεται επισφαλής.
Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες της κροατικής ομάδας εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την βαριά ήττα με 5-0 στην Τούμπα την περασμένη Πέμπτη (28/8), συνυπολογίζοντας τόσο την ευρεία έκταση του σκορ, όσο και την νωθρή εμφάνιση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ.
Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείεται να επιφέρουν αλλαγές, με το μέλλον του Τζάλοβιτς να βρίσκεται στον... αέρα και ήδη να πραγματοποιούνται συζητήσεις για τους πιθανούς αντικαταστάτες του, χωρίς -μέχρι στιγμής- να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη εξέλιξη.
Μάλιστα, δημοσίευμα από την Σλοβενία τοποθετεί το όνομα του Βίκτορ Σάντσεθ ως υποψήφιο διάδοχο, γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα από το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό ως ποδοσφαιριστής την σεζόν 2006-2007, αλλά και από τον Ολυμπιακό ως προπονητής το 2016.
