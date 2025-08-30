Ριέκα: Υπ’ ατμόν ο Τζάλοβιτς μετά την βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ!

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς στον πάγκο της Ριέκα, μετά την βαριά ήττα με 5-0 από τον ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό από την League Phase του Europa League!

Απογοήτευση κυριαρχεί στο «στρατόπεδο» της Ριέκα λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό από τον Δικέφαλο στα Play Off του Europa League και τον «υποβιβασμό» στο Conference League, με την θέση του Μαυροβούνιου τεχνικού στην άκρη του πάγκου να κρίνεται επισφαλής.

Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες της κροατικής ομάδας εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την βαριά ήττα με 5-0 στην Τούμπα την περασμένη Πέμπτη (28/8), συνυπολογίζοντας τόσο την ευρεία έκταση του σκορ, όσο και την νωθρή εμφάνιση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείεται να επιφέρουν αλλαγές, με το μέλλον του Τζάλοβιτς να βρίσκεται στον... αέρα και ήδη να πραγματοποιούνται συζητήσεις για τους πιθανούς αντικαταστάτες του, χωρίς -μέχρι στιγμής- να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη εξέλιξη.

Μάλιστα, δημοσίευμα από την Σλοβενία τοποθετεί το όνομα του Βίκτορ Σάντσεθ ως υποψήφιο διάδοχο, γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα από το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό ως ποδοσφαιριστής την σεζόν 2006-2007, αλλά και από τον Ολυμπιακό ως προπονητής το 2016.

After Rijeka’s 5-0 collapse vs. PAOK and a poor HNL start, Radomir Đalović’s job is up in the air.



Spanish coach Víctor Sánchez is mentioned as a possible replacement, per Slovenian Sportklub.#Rijeka #Đalović #HNL pic.twitter.com/BsGp9kU2DN — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 30, 2025

