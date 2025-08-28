Βαθιά υπόκλιση: Δεν είχε λόγια για τον Κωνσταντέλια ο προπονητής της Ριέκα!

Αποθέωση γνώρισε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από τον προπονητή της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς στη συνέντευξη Τύπου - Τι δήλωσε ο Μαυροβούνιος για την ατμόσφαιρα της Τούμπας

Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς αποθέωσε τον Έλληνα «μάγο» μετά την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (5-0), τονίζοντας πως μάλλον το Conference ταιριάζει παραπάνω στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την βαριά ήττα της ομάδας του: «Ήταν copy paste το περσινό ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος αντίπαλος, έβαλε γκολ από στημένο , δεχθήκαμε γκολ από δύο λάθη μας, είχαμε δοκάρι με τον Φρουκ, ήρθε και η αποβολή του Μαϊστόροβιτς. Ο ΠΑΟΚ είχε και ορισμένους πολύ ποιοτικούς παίκτες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στο Conference ποιοι είμαστε».

Για την κακή απόδοση και που οφείλεται: «Η κερκίδα σε συνδυασμό με το πολύ καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι δεν σκοράραμε στην αρχή να αλλάξει το μομέντουμ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο».

Για το αν είναι μεγάλη επιτυχία το Conference: «Ναι είναι πιο ταιριαστό για μας το επίπεδο του Conference».

Για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ξεχώρισε: «Τα λόγια περισσεύουν, ο Κωνσταντέλιας δίνει την ποιότητα παραπάνω, ο Τσάλοφ, ο Μεϊτέ που καθόριζε τον ρυθμό του παιχνιδιού και ο Ζίβκοβιτς που έτρεχε παντού στο γήπεδο».

Για τις μεταγραφές: «Η συμφωνία ήταν να έρθουν τέσσερις ποιοτικοί παίκτες και ως τώρα ήρθε μόνο ο Ντάντας, περιμένω δύο εξτρέμ και ένα εξάρι, έβαλα παίκτες στα άκρα που δεν είναι η θέση τους. Δεν είναι ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές, είμαι, αλλά πρέπει να γίνονται οι μεταγραφές στην ώρα τους, δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε ομάδες σε τέτοιο επίπεδο όπως ο ΠΑΟΚ. Ο Πιάτσα και ο Γουίλιαμς είναι ιδανικές επιλογές, ειδικά ο πρώτος».