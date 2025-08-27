«Η διαφορά ανάμεσα σε Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκό για Ιωαννίδη»

Την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην πρόταση της Σπόρτινγκ και τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για τον Φώτη Ιωαννίδη επισημαίνει η «Record».

Παρόλο που χθες στην Πορτογαλία παρουσίαζαν ως τελειωμένη τη μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σήμερα επισημαίνονται οι διαφορές που υπάρχουν στις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Η «Record» αναφέρει πως υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 2 εκατ. ευρώ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Σπόρτινγκ προσφέρει 20 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, ενώ ο Παναθηναϊκός αξιώνει τουλάχιστον 22 εκατ. ευρώ. Βέβαια, το «Τριφύλλι» ζητά ένα ποσό κοντά στα 25 εκατ. ευρώ, που μπορεί να καλυφθεί με κάποια μπόνους στόχων, ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με πυρετώδες ρυθμούς, καθώς έχουν μπει κι άλλες ομάδες στη διεκδίκηση του 25χρονου φορ.

Αυτό που τονίζεται στην Πορτογαλία είναι η επιθυμία του Ιωαννίδη να αγωνιστεί στην Σπόρτινγκ, λόγω και της παρουσίας της στη League Phase του Champions League, αλλά και λόγω της δυνατότητας που δίνει στους ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την ποδοσφαιρική τους αξία.