Με τους Μάρκους Τουράμ (2) και Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρουν, η Ιντερ διέλυσε με 5-0 την Τορίνο και ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τον καλύτερο τρόπο.

Η πρώτη νίκη για τον Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο των Nerrazzurri ήταν αυτή κόντρα στην Τόρο στο Meazza. Η Ίντερ ήταν ανώτερη από την αρχή, δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να κάνουν πολλά πράγματα μπροστά και την ίδια στιγμή «πυροβόλησε» την άμυνά της με τους δυο φορ της φτάνοντας στο επιβλητικό 4-0.

Το σκορ άνοιξε στο 16’ ο Μπαστόνι με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μπαρέλα από αριστερά και στο 36’ ο Μάρκος Τουράμ έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έπειτα απο γκάφα του Μαζίνα και πάσα του Μχιταριάν. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και στο 53’ ο Λαουτάρο έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έπειτα από μεγάλο λάθος του Γκινέιτις (3-0).

Στο 62’ ο Τουράμ συνέχισε το party ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έπειτα από προσπάθεια του Μπαστόνι ενώ το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 72’ ο Μπονί έπειτα από ένα ακόμα λάθος στην άμυνα μετά από πρέσινγκ των παικτών της Ίντερ.