Γιακουμάκης: «Με ήθελε πολύ ο Λουτσέσκου - Το κλίμα στον ΠΑΟΚ είναι καταπληκτικό»

Για το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ μίλησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τον ίδιο να αποκαλύπτει την έντονη επιθυμία του Ραζβάν Λουτσέσκου για την απόκτηση του!

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου τόνισε πως το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας είναι καταπληκτικό, ενώ σημείωσε πως δεν γνωρίζει τον λόγο που δεν βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Τα πλάνα μου μέχρι και πριν μερικά χρόνια δεν ήταν να γυρίσω στην Ελλάδα. Πλέον όμως γυρίσαμε, με μεγάλη χαρά και με ανυπομονησία να επανέλθω και να μπω ξανά στα δρώμενα. Είμαι πολύ χαρούμενος.

Θέλω 1-2 παιχνίδια ακόμη για να βρω το ρυθμό μου, να πάρω τα πατήματά μου να συνειδητοποιήσω πως παίζουν οι συμπαίκτες μου. Ένας από τους λόγους που με έκανε να θέλω να επιστρέψω στο πρωτάθλημα είναι ότι θα είναι ένα περιβάλλον οικείο.

Υπάρχουν παιδιά που τα γνώρισα και έχω συνεργαστεί και είναι καλοί χαρακτήρες πρώτα απ’ όλα. Το χρειαζόμουν αυτό για να νιώσω ξανά σαν το σπίτι μου. Αυτό που περίμενα, αυτό βρήκα».

Για την πρόταση του ΠΑΟΚ: «Όταν μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας σου κάνει πρόταση όπου και να βρίσκεσαι δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Το έβαλα κάτω, τα συζήτησα και με την οικογένειά μου γιατί πλέον είμαστε και οικογενειάρχες. Φύγαμε παιδιά και είμαστε οικογενειάρχες. Τα βάλαμε κάτω και σε οικογενειακό επίπεδο ήτανε πιο σωστή απόφαση να γυρίσουμε στην Ελλάδα».

Για την προσαρμογή του: «Το καινούργιο περιβάλλον είναι αυτό που περίμενα και ακόμη καλύτερα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση με τους καινούργιους μου συμπαίκτες. Το κλίμα είναι καταπληκτικό από όλα τα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να το βρεις αυτό σε μια ομάδα. Είμαστε πολύ καλά, η ομάδα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και θα κάνει ωραία πράγματα.

Το επίπεδο σίγουρα για τις μεγάλες ομάδες έχει ανέβει σε σχέση με το πως ήταν όταν είχα φύγει. Επενδύουν αρκετά και έχει ανοίξει η ψαλίδα σε σχέση με άλλες ομάδες. Θα δείξει στο γήπεδο, μόλις άρχισε το πρωτάθλημα.

Από το εξωτερικό έβλεπα σχεδόν όλα τα ντέρμπι και τον ΟΦΗ λόγω καταγωγής. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν αρχίσει να επενδύουν αρκετά και έχουν αρχίσει να αλλάζουν επίπεδο και σιγά-σιγά θα μπορέσουν να κοντράρουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για την Εθνική: «Δεν έχω βρει εγώ τον ξεκάθαρο λόγο που δε βρίσκομαι στην Εθνική. Δεν μου το έχουνε πει ποτέ. Δεν δέχτηκα ποτέ κάποιο τηλέφωνο απλά δεν ξανά κλήθηκα στην Εθνική. Παρόλα αυτά είναι σίγουρα τιμή για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή αλλά αυτή τη στιγμή το πρώτο που έχω στο μυαλό μου είναι να εγκλιματιστώ στο νέο μου περιβάλλον».

Για τα γκολ: «Αυτό κάνω τόσα χρόνια, δεν θα μου ζητηθεί να κάνω κάτι που δε γνωρίζω και δεν είναι η δουλειά μου. Είμαι ένα σέντερ φόρ και είναι λογικό όταν η ομάδα πληρώνει ένα σέντερ φορ, να περιμένει ανάλογα πράγματα».

Για τον Λουτσέσκου: «Ο Λουτσέσκου μου είπε ότι με θέλει πολύ εδώ, ότι θα δουλέψουμε αρκετά για να πετύχουμε όμορφες στιγμές εδώ. Χρειαζόμουν έναν προπονητή που να πιστεύει σε μένα και ποιοτικούς παίκτες γύρω μου οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα έχει και τα δύο».

Για την οικογένειά του: «Έχω μία γυναίκα δίπλα μου που είναι στυλοβάτης της οικογένειας. Πάντα όσο δύσκολο και να ήταν, ακολουθούσε το ένστικτό μου και με ακολουθούσε σε όποια χώρα επέλεγα να συνεχίσω».