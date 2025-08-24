Ντεσπόντοφ: «Πέρσι είχαμε πολλούς χαμένους βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια και τραβούσαμε τα μαλλιά μας»

Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ, Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν χαρούμενος για τη νίκη και το γκολ που σημείωσε, τονίζοντας πως πρέπει να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς απέναντι στις μικρομεσαίες ομάδες, κάτι το οποίο τους στοίχισε πέρυσι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και βοήθησα την ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος μου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και να δίνω πάντα το μάξιμουμ.

Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Τα πρώτα παιχνίδια είναι πάντα πιο δύσκολα, όχι μόνο εδώ, σε όποια ομάδα κι αν ήμουν. Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε τους τρεις βαθμούς, μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε πολλούς χαμένους βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια και τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια για να μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.

Οι παίκτες που ήρθαν φέτος, είναι πολύ καλοί, συμμετείχαν στην προετοιμασία και θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Θα παλέψουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, για εμάς, για τον κόσμο, για όλους στην ομάδα και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα».