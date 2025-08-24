Λουτσέσκου: «Ελέγξαμε το παιχνίδι, σημαντική η επιστροφή ορισμένων ποδοσφαιριστών»

Στην επιστροφή ορισμένων ποδοσφαιριστών στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ με 1-0, τονίζοντας πως ο Δικέφαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Μου άρεσε η ενέργεια και η φρεσκάδα που δείξαμε. Μου άρεσε που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Τα πράγματα εξελίσσονται καλά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Θα πρέπει να καταφέρνουμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ όταν έχουμε τόσες ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.

Ήταν σημαντικό που επέστρεψαν παίκτες όπως ο Ντεσπόντοφ, ο Τάισον, ο Καμαρά αλλά και ο Πέλκας. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί την τωρινή περίοδο και η διάθεση που δείχνουν στο χορτάρι οι ποδοσφαιριστές».