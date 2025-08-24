Πετράκης: «Κατά διαστήματα περιορίσαμε την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ»

Ο προπονητής της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης δήλωσε πως κατάφεραν να περιορίσουν την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ κατά διαστήματα στο παιχνίδι παρά την ήττα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Να ευχηθώ καλή αρχή στο πρωτάθλημα και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Μόνο κατά διαστήματα πιάσαμε τα στάνταρ που έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιες φορές γίναμε επικίνδυνοι, κάποιες φορές αμυνθήκαμε σε μπλοκ και περιορίσαμε την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ, όχι όμως και στα 90′ λεπτά. Κάποιες στιγμές αδράνειας μας στοίχισαν. Κρατάω την προσπάθεια όλων όσων έπαιξαν, για μας κάθε μέρα και αγωνιστική που περνά θα γινόμαστε πιο ομοιογενές σύνολο και θα δείχνουμε περισσότερες αρετές σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, θα βελτιωνόμαστε με δουλειά».