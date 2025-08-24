Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ έδωσε τη «λύση», βοήθησαν οι αλλαγές

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΛ (1-0), αλλά ανέβασε... στροφές στην επανάληψη με τις αλλαγές και τον Ντεσπόντοφ να δίνει τη «λύση» στο σκοράρισμα.

Παβλένκα: Ένας από τους (λιγοστούς) θεατές του αγώνα, με την ΑΕΛ να ανεβαίνει το κέντρο ελάχιστες φορές και να μην απειλεί ιδιαίτερα.

Τέιλορ: Σαν να ήταν ένα «κλικ» πιο αργός στα περισσότερα ανεβάσματα, δεν «έδεσε» με τον Ζίβκοβιτς, με τις περισσότερες σέντρες να είναι ανεπιτυχείς. Πίσω δεν εκτέθηκε ιδιαίτερα, πλην της μοναδικής φάσης της ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο.

Σάστρε: Πρέπει να μέτρησε διψήφιες σέντρες στο πρώτο ημίχρονο, παρόλα αυτά οι περισσότερες εξ αυτών δεν έβρισκαν συμπαίκτη. Πίσω δεν χρειάστηκε με την ΑΕΛ να επιλέγει την άλλη πλευρά για να αναπτυχθεί.

Μιχαηλίδης: Δεν είχε πολλή «δουλειά» αμυντικά και δεν είχε κάποιο λάθος πλην μίας φάσης στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ επιθετικά βοήθησε -έως ένα σημείο- την ανάπτυξη με τις βαθιές μπαλιές του.

Λόβρεν: Όπως και ο Μιχαηλίδης είχαν τον πλήρη έλεγχο στα... μετόπισθεν, χωρίς οι επιθετικοί της ΑΕΛ να δείχνουν διάθεση για κόντρα επιθέσεις.

Μεϊτέ: Δεν είχε κάποιο λάθος αμυντικά, δεν πιέστηκε βέβαια. Επιθετικά δεν ήταν τόσο δημιουργικός, δεν βοήθησε σημαντικά.

Οζντόεφ: Από τους πιο κινητικούς μεσοεπιθετικά, έχοντας μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει από αρκετά μακριά με το σουτ του να έχει απάντηση από τον Μελίσσα.

Κωνσταντέλιας: «Ανακάτεψε» την άμυνα της ΑΕΛ, παρόλα αυτά υστέρησε στην τελική απόφαση. Είχε καλή ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο με σουτ, χωρίς επιτυχία.

Ζίβκοβιτς: Είχε τις δύο «κλασσικότερες» ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο αμφότερες, ειδικά η δεύτερη ουσιαστικά προ κενής εστίας χάνει το... άχαστο. Δίνει την ασίστ για το 1-0 του Ντεσπόντοφ.

Χατσίδης: «Ντεμπούτο» για τον 19χρονο στη βασική σύνθεση, έδειξε «κεφάτος» και κινητικός από τη δεξιά πλευρά με τον Σάστρε.

Τσάλοβ: Κέρδισε ελάχιστες μονομαχίες απέναντι στους στόπερ της ΑΕΛ. Στα θετικά μέτρησε δύο «σπασίματα» που οδήγησαν σε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.

Οι αλλαγές:

Ντεσπόντοφ: Η «χρυσή» αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρίστηκε σκόρερ.

Τάισον: Επιστροφή και για τον Βραζιλιάνο μετά τον τραυματισμό του, έχοντας δύο καλές ευκαιρίες να σκοράρει, χωρίς επιτυχία. Ανέβηκε επιθετικά ο ΠΑΟΚ με την είσοδό του.

Γιακουμάκης: Ντεμπούτο για τον Κρητικό επιθετικό, ο οποίος λίγα λεπτά μετά την είσοδό του έχασε διπλή φάση από κοντά να σκοράρει με το... καλημέρα.

Καμαρά: Έδωσε «πνοή» στον χώρο του κέντρου, ενώ λίγο έλειψε να σκοράρει σε φάση-καρμπόν με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ιβανούσετς: Μπήκε αργά και δεν μπορεί να κριθεί.