Επιβεβαίωση SDNA: Επίσημα στην ΑΕΛ ο Αναγνωστόπουλος

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΛ, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Στην νεοφώτιστη ομάδα της Θεσσαλίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του SDNA.

Ο Έλληνας πορτιέρε δεν υπολογιζόταν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αποφασίστηκε να μείνει ελεύθερος για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Οι «βυσσινί» μετά το «ναυάγιο» με την περίπτωση του Σωκράτη Διούδη κινήθηκαν γρήγορα και έκλεισαν τον έμπειρο κίπερ για τον επόμενο χρόνο, ανακοινώνοντας τον επίσημα πριν λίγη ώρα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για τον επόμενο χρόνο.

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994 (31 ετών), στην Αθήνα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Παναθηναϊκό (2013/16), ως μέλος της πρώτης ομάδας, κερδίζοντας το Κύπελλο Ελλάδας 2013/14, χωρίς όμως καταγεγραμμένες συμμετοχές εκείνης της περιόδου.

Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό και Κηφισιά (πρωταθλητής Super League 2 2022/23), προτού μεταγραφεί στον Ολυμπιακό (νταμπλούχος Ελλάδας 2024/25) τον Ιούλιο του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο συνολικός απολογισμός του Αναγνωστόπουλου περιλαμβάνει 87 συμμετοχές στη Super League 2 και 31 στη Super League 1 και 13 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας».