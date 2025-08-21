Με 4 εκατομμύρια στην Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης!

O Ευθύμης Κουλούρης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Ουλά της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας, όπως αναφέρουν πολωνικά δημοσιεύματα!

Ολοκληρώνει όπως όλα δείχνουν την θητεία του στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς όπως αναφέρουν Μέσα από την χώρα, ο Έλληνας επιθετικός πιέζει για την μετακόμιση του στην Αλ-Ουλά της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας!

Ο Κουλούρης πραγματοποίησε μία τρομερή σεζόν με την φανέλα της Πογκόν τη περσινή χρονιά, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Πολωνίας.

Αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωση του, αλλά όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ-Ουλά.

Ο Κουλούρης απουσίαζε από την αποστολή για τον αγώνα εναντίον της Μπρουκ-Μπετ Τερμάλιτσα. Επέστρεψε για τους αγώνες εναντίον της Άρκα Γκντίνια και της Γκόρνικ Ζάμπρζε, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και η Πόγκον έχασε και τα δύο παιχνίδια.

Όπως ανέφερε ο Μπαρτολομέι Τσέτοβιτς της ιστοσελίδας «wSzczecinie.pl», ο Κουλούρης δεν ήταν στο λεωφορείο για το Λοντζ. Αυτό σχετίζεται με μια πιθανή μεταγραφή σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα στην Αλ-Ουλά.

Άλλα δημοσιεύματα από την Πολωνία κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο ομάδων για την μεταγραφή του Κουλούρη, ενώ αναφέρουν ότι την προσεχή Κυριακή (24/8) ο Κουλούρης θα βρεθεί στην Σαουδική Αραβία προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Κουλούρης δεσμεύεται για ακόμη μία χρονιά με συμβόλαιο με την Πογκόν, αλλά όπως όλα δείχνουν είναι πανέτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μακριά από την Πολωνία όπου καταξιώθηκε!

Kadrowe problemy Pogoni Szczecin.



Efthymios Koulouris nie wsiadł do autobusu na mecz z Widzewem Łódź. Otrzymałem informację, że to w związku z potencjalnym transferem do klubu z drugiej ligi Arabii Saudyjskiej.



W piątkowym spotkaniu na pewno nie wystąpi Leo Borges. To przez… — Bartłomiej Czetowicz (@BCzetowicz) August 21, 2025