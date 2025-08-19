ΠΑΟΚ Β: Τουρνουά και «διπλό» φιλικό την Κυριακή (24/8) στη Σουρωτή

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ Β συνεχίζεται, με το σύνολο του Νίκου Καραγεωργίου την Κυριακή (24/8) στη Σουρωτή να δίνει «διπλό» φιλικό απέναντι σε Νίκη Βόλου και Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Το απόλυτο (3/3 νίκες) μετράει στα φετινά του φιλικά ο Δικέφαλος, ο οποίος ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του στον Βώλακα της Δράμας.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν τη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής. Αύριο (20/8 18:30) θα διεξαχθεί το τέταρτο φιλικό του ΠΑΟΚ Β απέναντι στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, στο ομώνυμο χωριό της Πέλλας.

Παράλληλα, γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα «ασπρόμαυρα» φιλικά. Την προσεχή Κυριακή (24/8) στη Σουρωτή θα διεξαχθεί ένα «άτυπο» τουρνουά μεταξύ του ΠΑΟΚ Β, της Νίκης Βόλου και του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Θα διεξαχθούν τρία συνολικά παιχνίδια, διάρκειας εξήντα λεπτών το καθένα, με τους προπονητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σχήματα και πρόσωπα ενόψει του νέου πρωταθλήματος που ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα (14/9).

Τα τρία τελευταία φιλικά του Δικεφάλου θα διεξαχθούν στις 27/8 με την Καλαμάτα, στις 31/8 με την Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 7 Σεπτεμβρίου με τον Καμπανιακό.