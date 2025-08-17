Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 40' με τον Μόμου, όμως ο Άρης απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο με τον εξαιρετικό Μισεουί να έρχεται από τον πάγκο, να σκοράρει για το 1-1 (65') και να μοιράζει στον Μόντσου για το τελικό 2-1 (84')

Άρης και Αστέρας Aktor έδωσαν την δική τους πρόβα τζενεράλε, σε ένα...σχετικά άδειο Κλεάνθης Βικελίδης, με Ουζουνίδη και Παντελίδη να βγάζουν τα χρήσιμα τελικά συμπεράσματα ενόψει πρεμιέρας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία, χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό στη διάθεση του και όρεξη να πλαγιοκοπήσει την άμυνα του Αστέρα με κύριους εκφραστές τους Μορουτσάν και Πέρεθ. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν σημειώθηκε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από μια φλύαρη κατοχή των γηπεδούχων και δοκιμές για αυτοματισμούς. Οι κιτρινόμαυροι φάνηκαν βελτιωμένοι σε αρκετούς τομείς, συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αράζ, κυκλοφορώντας καλά τη μπάλα και δημιουργώντας ανοιχτούς διαδρόμους.

Ο Μορουτσάν απείλησε για πρώτη φορά στο 14ο λεπτό, το σουτ του Ρουμάνου όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τσιντώτα και η φάση πέρασε αναίμακτα για την εστία των φιλοξενούμενων. Δύο λεπτά αργότερα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, ο Άλβαρο έκανε το τακούνι στο πρώτο δοκάρι και ο Άλβαρο με σουτ σε δεύτερο χρόνο είδε τη μπάλα να κοντράρει και να περνάει σε νέο κόρνερ. Ο Αστέρας σε όλο το πρώτο 20λεπτο δεν είχε κάτι το σημαντικό να προσφέρει, καθώς αρκέστηκε στο να απομακρύνει τη μπάλα από το δικό του μισό.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν Τεχέρο, Ράτσιτς και Μόντσου έκρυψαν τη μπάλα, με τον τελευταίο να μην μπορεί να πλασάρει τον Τσιντώτα από την μικρή περιοχή και τον Άρη να κερδίζει ένα κόρνερ.

Το γκολ ήρθε για τους φιλοξενούμενους στο 40ο λεπτό, μετά από ωραία αντεπίθεση, σέντρα από τα αριστερά, ο Καλτσάς έστρωσε με το στήθος για τον Μόμου και εκείνος δεν αστόχησε με ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Αθανασιάδη να μην είναι ικανός να αντιδράσει.

Το πρώτο μέρος είχε κυρίαρχο τον Άρη, όμως τους παίκτες του Σάββα Παντελίδη να έχουν την ουσία και το υπέρ τους σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο. Ο Άρης γύρισε με υπομονή τη μπάλα έξω από την περιοχή του Τσιντώτα, όμως ο Αστέρας είχε την μεγάλη ευκαιρία, μετά από γύρισμα από τα αριστερά ο Αθανασιάδης έχασε τον έλεγχο και με κοντινή προβολή ο Μπαρτόλο αστόχησε μέσα από την μικρή περιοχή.

O Άρης απάντησε με πολύ επικίνδυνη φάση στο 55ο λεπτό. Με τον Μεντίλ να πεισμώνει και να κλέβει από τον Καλτσά, να γυρίζει στον Γιένσεν, όμως το πλασέ το τελευταίου να καταλήγει άουτ, λίγο πάνω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων.

Ο Μπαρτόλο με κούρσα του στο 59ο λεπτό πέρασε όλη την άμυνα του Άρη, βρέθηκε σε θέση βολής, από απόσταση, όμως το σουτ του πέρασε πολύ άουτ.

Με την είσοδο του στο ματς ο Μισεουί έδωσε άλλη πνοή στην επιθετική γραμμή των κιτρινόμαυρων, χάνοντας μάλιστα διπλή μεγάλη ευκαιρία στο 64ο λεπτό για να ισοφαρίσει.

Ότι δεν κατάφερε στο 64', το έκανε 20'' μετά, πλασάροντας εξαιρετικά για το 1-1. Φαίνεται πως ο μικρός ήρθε για να δείξει σπουδαία πράγματα στον Άρη.

Ο Αστέρας προσπάθησε να ισορροπήσει και να πάρει λίγη κατοχή, όμως οι παίκτες του Ουζουνίδη έδειχναν να ελέγχουν τον ρυθμό, ψάχνοντας το 2-1.

Το γκολ ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν ο Μισεουί (ποιος άλλος...) ξεπέρασε ωραία τον αντίπαλο του από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σέρβιρε στον Μόντσου για το δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων.

Το σκορ έμεινε υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο ενόψει της πρεμιέρας.

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Πέδρο Άλβαρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Μορουτσάν, Κλέιτον Ντιαντί.

Αστέρας Aktor: Τσιντώτας, Καστάνιο, Σίπσιτς, Άλχο, Σίλα, Καλλαντζή, Μουνιόθ, Γκονζάλεθ, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Μακέντα.