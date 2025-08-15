Οι ημερομηνίες κι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στα πλέι οφ!

Εξαιρετικά πετυχημένη βραδιά αποδείχτηκε η 14η Αυγούστου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έκανε την αρχή με την γκολάρα του Καμαρά να του επιτρέπει να επικρατήσει, στην παράταση, της Βόλφσμπεργκερ εκτός έδρας.
Ακολούθησε, χρονικά, η νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ επί του μαχητικότατου Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, με την... αύρα του Γιόβιτς να κάνει τη διαφορά στο ημίωρο μετά την συμπλήρωση των 90.
Ο Παναθηναϊκός έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, αφού πέταξε εκτός συνέχεια την ισχυρότατη Σαχτάρ, με ήρωα στη διαδικασία των πέναλτι τον Ντραγκόφσκι.
Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση
Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος στα playoffs του Europa League με την Ριέκα.
Η πρώτη «μάχη» του Δικεφάλου με τους Κροάτες, θα διεξαχθεί στην έδρα της Ριέκα, με την σέντρα του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 21:00.
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας μια εβδομάδα αργότερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου.
Η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της στα playoffs του Conference League την Άντερλεχτ.
Το πρώτο ματς η Ένωση θα το δώσει την άλλη Πέμπτη (21/8) στο Βέλγιο. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Φιλαδέλφεια στις 28 Αυγούστου.
Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στην Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.
To πρώτο ματς θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει ακριβώς μία εβδομάδα μετά, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στην Τουρκία.