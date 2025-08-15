Οι ημερομηνίες κι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στα πλέι οφ!

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τσέκαραν άπαντες το εισιτήριο για την επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων το βράδυ της Πέμπτης. Διαβάστε αναλυτικά ποιοι είναι οι αντίπαλοί τους και το πρόγραμμα των αγώνων στα πλέι οφ.

Εξαιρετικά πετυχημένη βραδιά αποδείχτηκε η 14η Αυγούστου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έκανε την αρχή με την γκολάρα του Καμαρά να του επιτρέπει να επικρατήσει, στην παράταση, της Βόλφσμπεργκερ εκτός έδρας.

Ακολούθησε, χρονικά, η νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ επί του μαχητικότατου Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, με την... αύρα του Γιόβιτς να κάνει τη διαφορά στο ημίωρο μετά την συμπλήρωση των 90.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, αφού πέταξε εκτός συνέχεια την ισχυρότατη Σαχτάρ, με ήρωα στη διαδικασία των πέναλτι τον Ντραγκόφσκι.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση

Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος στα playoffs του Europa League με την Ριέκα.

Η πρώτη «μάχη» του Δικεφάλου με τους Κροάτες, θα διεξαχθεί στην έδρα της Ριέκα, με την σέντρα του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 21:00.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας μια εβδομάδα αργότερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της στα playoffs του Conference League την Άντερλεχτ.

Το πρώτο ματς η Ένωση θα το δώσει την άλλη Πέμπτη (21/8) στο Βέλγιο. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Φιλαδέλφεια στις 28 Αυγούστου.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στην Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

To πρώτο ματς θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει ακριβώς μία εβδομάδα μετά, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στην Τουρκία.