Το άξιζε, το πήρε, του το έδωσε ο Θεός της μπάλας και ο κέρβερος Ντραγκόφσκι! Ο Παναθηναϊκός πέρασε στα πέναλτι σε ευρωπαϊκούς ομίλους και με τη Σάμσουνσπορ θα παίξει για τη League Phase του Europa!

Ελλάς-Ευρώπη-Παναθηναϊκός όλο τον χειμώνα! Μία Πανάθα από ατσάλι, πέταξε έξω τη... βραζιλιάνικη Σαχτάρ (0-0 κανονική διάρκεια αγώνα, 3-4 στα πέναλτι) με πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι που απόκρουσε δύο πέναλτι και καταλυτικό τον Ντάνιελ Μαντσίνι που πέτυχε το νικητήριο!

Το άξιζε, το πήρε, του το έδωσε ο Θεός της μπάλας και ο κέρβερος Πολωνός!



Το τριφύλλι εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και έχει τη δυνατότητα να προκριθεί στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ αρκεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της τουρκικής Σαμσουνσπόρ στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου και το δεύτερο, μία εβδομάδα αργότερα, (28 Αυγούστου) στην Σαμψούντα.



Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε φανέλα βασικού στον Τσέριν που αντικατέστησε σε επίπεδο προσώπων ενδεκάδας τον τραυματία Τζούρισιτς, με τον Σλοβένο να αγωνίζεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής και ταυτόχρονη μετατόπιση του Τετέ στο δεξί «φτερό» και του Πελίστρι στο αριστερό.

Μία ήταν και η αναγκαστική αλλαγή στην ενδεκάδα που πραγματοποίησε ο Αρντά Τουράν, σε σχέση με το βασικό σχήμα που παρέταξε στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, με τον Μπονταρένκο να αντικαθιστά τον Σουντάκοβ.

Από πλευράς τακτικής ο Πορτογάλος προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είχε κανένα λόγο να αλλάξει το πλάνο του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων στην Αθήνα σε ομαδικό επίπεδο, με το τριφύλλι να έχει σχηματισμό 4-4-2 σε φάση άμυνας, με τον Μαξίμοβιτς ψηλά, δίπλα στον Σφιντέρσκι.

Η συνοχή των γραμμών των πράσινων υπήρξε το βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας που είχε καλή οργάνωση πίσω από τη μπάλα και άμεσες επιστροφές στο αμυντικό τρανζίσιον, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ως κάλυψη στη δεξιά πλευρά και το δίδυμο Κώτσιρα-Τετέ έβγαινε ο Τσιριβέγια, με τον Τσέριν να έχει τον αντίστοιχο ρόλο από αριστερά, καλύπτοντας τους Κυριακόπουλο-Πελίστρι.

Το τριφύλλι δεν βρήκε πολλά κλεψίματα ψηλά στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση μία φάση στο 35’ όταν ο Τετέ πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και την έδωσε στον Σφιντέρσκι, ο οποίος προτίμησε λανθασμένα να σουτάρει από μακριά αντί να «σπάσει» τη μπάλα στα αριστερά.

Η Σαχτάρ δεν βρήκε χώρους στο επιθετικό τρανζίσιον και στο σετ παιχνίδι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ποιότητά των Βραζιλιάνων της στα «φτερά». Ο Κώτσιρας ωστόσο έκανε σωτήριο κόψιμο στο 41’ πριν ο Μάρλον πλασάρει από το ύψος του πέναλτι, στη μοναδική υποσχόμενη ευκαιρία των Ουκρανών στο πρώτο μισό του αγώνα. Διότι η φάση στο 38’ που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι ήταν ως μη γενόμενη από τη στιγμή που υπήρχε καθαρό οφ σάιντ.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τα κενά που επιζητούσε στο διάστημα που είχε την κατοχή της μπάλας και απείλησε μία φορά, στο 33’, μετά από γρήγορο «αργεντίνικο» βολέ του Ντραγκόφσκι προς τον Πελίστρι που έδωσε στον Κυριακόπουλο, αυτός σέντραρε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, αλλά η κεφαλιά του Μαξίμοβιτς πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ρίζνικ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ανέβασε τις γραμμές του στο ξεκίνημα. Αρχικά απείλησε στο 47’ μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου και κεφαλιά του Σφιντέρσκι που έφυγε άουτ και κατόπιν στο 51’, σε γρήγορο τρανζίσιον, με τον Σφιντέρσκι να δίνει στον Κυριακόπουλο που πλάσαρε χωρίς δύναμη, δίπλα από το δοκάρι.

Στο 59’ η Σαχτάρ φάνηκε απειλητική, μετά από σέντρα του Τομπίας και κεφαλιά του Κάουα Ελίας που κατέληξε άουτ, αλλά και στο 60’ σε σέντρα σουτ του Ενρίκε που έβγαλε κόρνερ ο Ντραγκόφσκι.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Σαντάνα μέσα από την περιοχή (61’). Στην εξέλιξη της φάσης ο Πελίστρι έκανε τρομερή κούρσα από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε από δύσκολη θέση, ο Ρίζνικ έδιωξε αλλά η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Μαξίμοβιτς έστρωσε στον Τετέ. Ομως το διπλό σουτ που επιχείρησε ο Βραζιλιάνος κόντραρε στα σώματα.

Πάλι ο Πελίστρι στο 65’, αυτή τη φορά από αριστερά, έδωσε στον Σφιντέρσκι που σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ματς είχε πάρει «φωτιά» με ευκαιρίες εκατέρωθεν και με το διακύβευμα του πρώτου γκολ του αγώνα να αποτελεί αυτοσκοπό.

Στο 68’ το μακρινό σουτ του Οτσερέτκο «έγλυψε» το κάθετο δοκάρι του Ντραγκόφσκι, ενώ άουτ πέρασε και το διαγώνιο πλασέ του Νέβερτον στο 72’.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ρουί Βιτόρια έριξε στη μάχη Ιωαννίδη και Ζαρουρί (αντί Σφιντέρσκι και Τετέ), με τον Μαροκινό να πηγαίνει αριστερά και τον Πελίστρι δεξιά στα δύο «φτερά».

Στο 81’, μάλιστα, ο Ζαρουρί τσίμπησε τη μπάλα προ του Οτσερέτκο και πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ουκρανού μέσου που είχε κιτρινιστεί στο 48’.

Ο Αρντά Τουράν έκανε καραγκιοζιλίκια και πήγε να επιτεθεί στον 4ο διαιτητή, με συνέπεια να αποβληθεί.

Η Σαχτάρ στο 89’ έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Νέβερτον να αστοχεί εξ επαφής σε κεφαλιά προ κενής εστίας και τη μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι, μία φάση που θύμισε την ευκαιρία του Πελίστρι στη Σκωτία, ενώ το σουτ του Ελίας που ακολούθησε πέρασε άουτ.

Στο 90’ ο Ιωαννίδης βρήκε τον Πελίστρι που δεν έκανε σωστή επιλογή και στο 92’ πάλι ο Ελληνας στράικερ έστρωσε στον Τσιριβέγια που σούταρε πάνω στον Ρίζνικ.

Τα πάντα κρέμονταν σε μία κλωστή, αλλά το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση!

Ο Σιώπης αντικατέστησε τον Τσέριν με το ξεκίνημα της παράτασης, ενώ στο 101’ ο Βιτόρια άλλαξε ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού σε 3-4-3 με Γέντβαϊ δεξιό στόπερ και Μαντσίνι-Κυριακόπουλο φουλ μπακ στις πλευρές.

Στο πρώτο ημίχρονο της παράστασης δεν άλλαξε το παραμικρό, με τα σημάδια κόπωσης να είναι φανερά στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, στην καρδιά του Αυγούστου που βρισκόμαστε.

Στο 112’ ο Ναζαρίνα πήγε με τις τάπες στον Τσιριβέγια, αλλά ο διαιτητής του χαρίστηκε με κίτρινη κάρτα κι ένα λεπτό μετά ο Βιτόρια έβαλε και δεύτερο φορ (3-5-2), τον Γερεμέγεφ, για το τελευταίο επτάλεπτο.

Αμέσως μετά, ωστόσο, ο Γέντβαϊ τραυματίστηκε και οι δύο ομάδες συνέχισαν με δέκα παίκτες, με τον Κροάτη να επιστρέφει κουτσαίνοντας στο 120’.

Στο ίδιο λεπτό ο Γερεμέγεφ έστρωσε στον Μαξίμοβιτς αλλά το πλασέ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα, ενώ ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη σε φάση που ο Παναθηναϊκός έβγαινε στο τρανζίσιον με τον Ζαρουρί να τροφοδοτεί τον Μαντσίνι.

Το ματς-θρίλερ, πήγε στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, όπως είχε συμβεί στο Αμστερνταμ πέρυσι και στη Μασσαλία πρόπερσι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Εκτέλεση Ναζαρίνα, η μπάλα στο δοκάρι!

Εκτέλεση Ιωαννίδη, η μπάλα στα δίχτυα (0-1).

Εκτέλεση Τομπίας, η μπάλα στα δίχτυα (1-1).

Εκτέλεση Γερεμέγεφ, η μπάλα στα δίχτυα (1-2).

Εκτέλεση Μπονταρένκο, η μπάλα στα δίχτυα (2-2).

Εκτέλεση Σιώπη, απόκρουση από τον Ρίζνικ!

Εκτέλεση Νέβερτον, η μπάλα στα δίχτυα (3-2).

Εκτέλεση Τσιριβέγια, η μπάλα στα δίχτυα (3-3).

Εκτέλεση Ελίας, απόκρουση από τον Ντραγκόφσκι!

Εκτέλεση Ζαρουρί, η μπάλα άουτ!

Εκτέλεση Ενρίκε, απόκρουση από τον Ντραγκόφσκι!

Εκτέλεση Μαντσίνι, η μπάλα στα δίχτυα (3-4)!



Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη πρόκριση στην Κρακοβία και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Panathinaikos τη φετινή σεζόν, μόλις ξεκίνησε!



Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν - 4-3-3): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτκο, Μάρλον (101’ Ναζαρίνα), Μπονταρένκο, Αλισον Σαντάνα (109’ Σβεντ), Καουά Ελίας, Νέβερτον.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101’ Γέντβαϊ), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (113’ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (91’ Σιώπης), Τετέ (76’ Ζαρουρί), Μαξίμοβιτς, Πελίστρι (101’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης).