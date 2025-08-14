Έφτασε στο Wörthersee Stadion ο ΠΑΟΚ με «ντόπες» για την πρόκριση (vids)

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο Wörthersee Stadion, με αρκετούς φίλους του Δικεφάλου να εμψυχώνουν την ομάδα κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο.

Αποστολή στην Αυστρία

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι έτοιμη για τη ρεβάνς του Κλάγκενφουρτ (14/8 20:00), αναχωρώντας από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή και φτάνοντας στο Wörthersee Stadion περίπου μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου που έκαναν το ταξίδι, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο δίνοντας το... σύνθημα ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Περίπου 1.000 «ασπρόμαυροι» αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου του Κλάγκενφουρτ, το οποίο θα έχει αρκετά άδεια καθίσματα, καθώς πωλήθηκαν μόνο 5.000 εισιτήρια από πλευράς Βόλφσμπεργκερ.