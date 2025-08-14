ΑΕΛ: Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως 29 Αυγούστου

Την παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν έως τις 29/8 ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της, ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025/26 παρατείνεται υυέως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, τελευταία ημέρα πριν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς, κόντρα στην Κηφισιά στο AEL FC ARENA.

Καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας μας να εξασφαλίσουν εγκαίρως και με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο, τη θέση τους στο γήπεδο και να στηρίξουν την προσπάθεια της ΑΕΛ από την πρώτη αγωνιστική.

Η ΑΕΛ είναι ο κόσμος της – και φέτος τον θέλει δίπλα της πιο δυναμικά από ποτέ!

Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας πατήστε εδώ.