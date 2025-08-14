Στην ΑΕΛ ο Γκανέζος εξτρέμ Φαϊζάλ

Συνεχίζει την ενίσχυσή της η ΑΕΛ, η οποία απέκτησε τον Γκανέζο εξτρέμ Κινγκ Φαϊζάλ για τρία χρόνια, από τη Σάο Πάολο.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του Γκανέζου εξτρέμ Κινγκ Φαϊζάλ (γεν. 6 Ιουλίου 2004, Τέκιμαν, Γκάνα), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο 21χρονος άσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ αξιολογήθηκε θετικά από τον προπονητή μας, Γιώργο Πετράκη, και το τεχνικό επιτελείο, που έδωσαν το «πράσινο φως» για την ένταξή του στο ρόστερ.

Με ύψος 1,74 μ. και δυνατότητα να αγωνίζεται και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ο Φαϊζάλ διακρίνεται για την εκρηκτική ταχύτητα, την ικανότητά του στη διείσδυση και την ευχέρεια στο άνοιγμα χώρων, αποτελώντας μια ιδιαίτερα υποσχόμενη προσθήκη για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΛ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η βραζιλιάνικη Σάο Πάολο.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκ στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ΑΕΛ.