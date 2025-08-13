ΑΕΚ: Ταξίδεψε για Αθήνα με 4+2 απουσίες ο Άρης Λεμεσού (pics)

Ο Άρης Λεμεσού ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (14/8, 21:00) ρεβάνς απέναντι στην ΑΕΚ, ταξιδεύοντας ωστόσο για την Αθήνα με τέσσερις απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της κυπριακής ομάδας, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, δεν μπορεί να υπολογίζει στα αγωνιστικά πλάνα του τους τραυματίες Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν έχουν δηλωθεί και οι Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς.

Αντίθετα, ο Ανδρόνικος Κακουλλής, που σκόραρε το πρώτο γκολ του Άρη Λεμεσού στο πρώτο παιχνίδι, ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και τίθεται κανονικά στη διάθεση του Λευκορώσου τεχνικού.

Μάλιστα, η κυπριακή ομάδα γνωστοποίησε την αναχώρηση της με προορισμό την Αθήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε φωτογραφίες: