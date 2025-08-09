Κυπριακή... επέλαση στην Ευρώπη!

Οι κυπριακές ομάδες διανύουν ένα εκπληκτικό -μέχρι στιγμής- καλοκαίρι, αφού έχουν πετύχει 5 προκρίσεις σε ισάριθμες νοκ-άουτ αναμετρήσεις, παλεύοντας για ένα ακόμα 4/4 την επόμενη εβδομάδα. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Τα καλοκαιρινά προκριματικά αποτελούν πάντα μια ιδιαίτερη διαδικασία. Οι ομάδες (πέραν των βορειοευρωπαϊκών χωρών) δεν είναι έτοιμες, τα ρόστερ δεν έχουν ολοκληρωθεί, αγωνιστικός ρυθμός δεν υπάρχει, όμως το «πρέπει» των αγώνων αυτών είναι τεράστιο, αφού μπορούν να εκτοξεύσουν ή να... υποθηκεύσουν μια ολόκληρη χρονιά.

Οι Κύπριοι δεν είχαν ποτέ κάποια σπουδαία παράδοση, κάτι που έχει αρχίσει να αλλάζει άρδην τα τελευταία χρόνια. Παρότι μπαίνουν συχνά ως αουτσάιντερ στο γήπεδο, οι ομάδες της γειτονικής χώρας έχουν αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και έχουν πλέον το know-how ώστε να πανηγυρίζουν εμφατικές προκρίσεις.

Φέτος μάλιστα διανύουν ένα ονειρικό καλοκαίρι, που ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος δεν θα περίμενε! Ήδη έχουν 5/5 μέχρι τώρα και δεν είναι καθόλου απίθανο να ανεβάσουν το ρεκόρ τους σε... 9/9 την επόμενη εβδομάδα! Για την ακρίβεια, μοναδικό αουτσάιντερ αυτή την στιγμή είναι ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος πάντως θα τα παίξει όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια, κόντρα στην ΑΕΚ.

Η -πρωταθλήτρια Κύπρου- Πάφος πέρασε στον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την Μακάμπι Τελ-Αβίβ, με ισοπαλία 1-1 στην Κύπρο και νίκη 0-1 εκτός έδρας. Στον τρίτο προκριματικό, πανηγύρισε τεράστιο «διπλό» με 0-1 επί της Ντιναμό Κιέβου και την επόμενη εβδομάδα την περιμένει στην μεγαλόνησο για να... σφραγίσει το εισιτήριο της πρόκρισης.

Στο Europa League, η ΑΕΚ Λάρνακας έδειξε τις διαθέσεις της με την πρόκριση επί της Παρτιζάν στα πέναλτι (1-0 το πρώτο ματς, 2-1 η ρεβάνς της Σερβίας, 5-6 τα πέναλτι), στον 1ο προκριματικό. Ακολούθησε η κλήρωση με την Τσέλιε, που πέρσι πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στο Conference League. Οι Κύπριοι ωστόσο πήραν το 1-1 εκτός έδρας και στην ρεβάνς επικράτησαν με 2-1, πανηγυρίζοντας μια ακόμα πρόκριση. Το τρίτο εμπόδιο της ΑΕΚ Λάρνακας είναι η ισχυρή Λέγκια Βαρσοβίας, την οποία όμως... συνέτριψε με 4-1 στο πρώτο ματς στην έδρα της!

Εξαιρετικό είναι και το ξεκίνημα της Ομόνοιας στο Conference League. Δύο νίκες (1-0 και 0-4) επί της Τορπέντο Κουτάισι στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και εμφατικό 0-4 στο πρώτο ματς με την Αράζ, ομάδα που απέκλεισε νωρίτερα τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο κυπριακός Άρης, αυτός της Λεμεσού, απέκλεισε με δύο νίκες την Ακαδημία Πούσκας (3-2, 0-2) και απέσπασε ισοπαλία (2-2) απέναντι στην ΑΕΚ, πηγαίνοντας την ερχόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια να παίξει τα... ρέστα του.

Συνολικά σε 14 αναμετρήσεις αυτό το καλοκαίρι, οι κυπριακές ομάδες μετρούν 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα, βάζοντας τα... γυαλιά σε όλες τις άλλες χώρες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αλλά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από αυτά τα παιχνίδια.

Αναλυτικά τα ματς των Κύπριων στην Ευρώπη:

Champions League:

Πάφος - Μακάμπι Τελ-Αβίβ 1-1

Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Πάφος 0-1

Ντιναμό Κιέβου - Πάφος 0-1

Europa League:

ΑΕΚ Λάρνακας - Παρτιζάν 1-0

Παρτιζάν - ΑΕΚ Λάρνακας 2-1 (5-6 πεν.)

Τσέλιε - ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας - Τσέλιε 2-1

ΑΕΚ - Λέγκια Βαρσοβίας 4-1

Conference League:

Ομόνοια - Τορπέντο Κουτάισι 1-0

Τορπέντο Κουτάισι - Ομόνοια 0-4

Αράζ - Ομόνοια 0-4

Άρης Λεμεσού - Ακαδημία Πούσκας 3-2

Ακαδημία Πούσκας - Άρης Λεμεσού 0-2

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2