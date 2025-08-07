Βιτόρια: «Το 0-0 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι η ομάδα του είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει από τη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ αν και είχε ευκαιρίες για να σκοράρει στις οποίες στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια ομάδα καλά δουλεμένη για αρκετό καιρό, με παίκτες που ξέρουν το παιχνίδι του άλλου.

Εμείς κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε ώστε να εξουδετερώσουμε τον αντίπαλο. Είναι λογικό ο αντίπαλος να έχει ευκαιρίες αλλά οι πιο σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν στα αντίπαλα καρέ, και δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε και αυτό μας αφήνει μια μικρή πίκρα, τέτοιες ευκαιρίες απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο, πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε και να πετύχουμε 1-2 τέρματα. Το 0-0 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα κυνηγήσουμε την πρόκριση μέχρι τέλους και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα».

Για το ντεμπούτο του Ζαρουρί είπε: "Πράγματι είναι πολύ λίγο χρόνο μαζί μας ωστόσο μερικές φορές μπορεί να υπάρχει και η τύχη του πρωτάρη που λέμε. Έχει πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά και ήταν μέσα στις φάσεις, έκανε δύο τελειώματα θα μπορούσε να είναι πιο τυχερός αλλά είδαμε κάποια δείγματα του ταλέντου του.

Το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα μ ε το σημερινό, η αντίπαλη ομάδα προσπαθεί να επιβάλει το παιχνίδι της ανεξαρτήτως γηπέδου. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια ομάδα που δεν φοβάται να παίρνει ρίσκα, να πιέζει ψηλά όταν θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στο μέτρο του δυνατού. Θα προσπαθήσουμε να κλέψουμε κάποιες μπάλες και να κάνουμε αντεπιθέσεις".