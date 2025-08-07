Νέες διαστάσεις στο διαζύγιο Ικάρντι - Νάρα: Διέρρευσε ερωτικό βίντεο!

Τα φώτα της επικαιρότητας βλέπουν ξανά οι Μάουρο Ικάρντι και Γουάντα Νάρα, καθώς την ώρα που οι δυο τους βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου, διέρρευσαν βίντεο με προσωπικές στιγμές τους στο διαδίκτυο!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «oggi.it», ο Αργεντινός επιθετικός κατέθεσε αγωγή εναντίον της 38χρονης, ισχυριζόμενος πως μια φίλη της διέρρευσε ερωτικό βίντεο με πρωταγωνιστή εκείνον, το οποίο παρέμεινε αναρτημένο για λίγα λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι δικηγόροι ασχολούνται ήδη με αυτό. Έχει κατατεθεί μήνυση. Είναι παράνομο. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Είναι ένα ιδιωτικό, ερωτικό βίντεο, τέτοιες πράξεις τιμωρούνται από το νόμο», σχολίασε σχετικά η νυν σύντροφος του Ικάρντι, Τσίνα Σουάρες.

Στην αντεπίθεση η Νάρα: «Κουράστηκα να με κατηγορείς για κάτι καινούριο κάθε φορά»

Από την άλλη, η Νάρα αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας δεν έχει καμία ανάμειξη στην εν λόγω διαρροή, με τις δημόσιες διαμάχες και τις αλληλοκατηγορίες να συνεχίζονται:

«Πρέπει να είσαι πολύ καθίκι για να προσπαθείς να πείσεις πως η μητέρα των παιδιών σου, που έχει λευχαιμία και είναι διαρκώς υπό φαρμακευτική αγωγή, έκανε χρήση ουσιών.

Δεν έκανα ποτέ χρήση, ούτε πριν ούτε τώρα. Και το κάνεις μόνο και μόνο για να πάρεις τα παιδιά μου μακριά μου, κάτι που σε κάνει ακόμα πιο καθίκι, μιας και με κάθε τρόπο σου έχουν δείξει πως δεν θέλουν να ζήσουν μαζί σου, ούτε να σε βλέπουν.

Το ότι δεν πληρώνεις διατροφή ούτε ασφάλεια εδώ και 10 μήνες είναι πλέον θέμα της Δικαιοσύνης. Αλλά κουράστηκα να με κατηγορείς για κάτι καινούριο κάθε φορά, μόνο και μόνο για να υλοποιήσεις τις απειλές σου», δήλωσε σχετικά η Νάρα.