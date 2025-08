Ο Σον αποχαιρέτησε με δάκρυα την Τότεναμ: «Τα έδωσα όλα, να με σκέφτονται με χαρά»

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS με την φανέλα της Los Angeles FC, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Τότεναμ με ένα συναισθηματικό βίντεο.

Ο Σον με δάκρυα στα μάτια είπε ότι αποχωρεί περήφανος από την Τότεναμ γιατί έδωσε τα πάντα για τον σύλλογο του Λονδίνου, τονίζοντας ότι θέλει οι φίλοι των «Σπερς» να τον θυμούνται με χαρά.

