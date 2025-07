«Στο 10 εκατ. ευρώ ανέβηκε ο Ολυμπιακός για Στρεφέζα»

Νέα δεδομένα βάζει στο τραπέζι ο Νικολό Σκίρα για το ντιλ του Ολυμπιακού με την Κόμο αναφορικά με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Στρεφέζα. Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» πρόσφεραν 8 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του 28χρονου εξτρέμ, αλλά η ιταλική ομάδα ζήτησε 10 εκατ. ευρώ.

Οι Πειραιώτες ανέβασαν την προσφορά τους στα 10 εκατ. ευρώ για να κλείσουν το ντιλ, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ενώ ήδη έχουν συμφωνήσει με τον Στρεφέζα τους όρους του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος θα υπογράψει συμφωνία έως το 2029, με ετήσιες αποδοχές στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, τα διαδικαστικά της μεταγραφής αναμένεται να «τρέξουν» άμεσα, προκειμένου ο Στρεφέζα να ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και τα επόμενα φιλικά παιχνίδια.

