«Ο Ελίασον συμφώνησε με την Αλ Καλίτζ του Δώνη»

Ο Νίκλας Ελίασον είναι... φευγάτος από την Ένωση, ο Νίκολιτς μάλιστα τον "έκοψε" από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ενδέχεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Όπως αποκαλύπτει μεγάλη ιστοσελίδα της χώρας, η "aawsat.com", ο Σουηδός εξτρέμ έχει συμφωνήσει με την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη.

Στην Ένωση πάντως δεν φαίνεται να έχει φτάσει επίσημη πρόταση από τους Άραβες και μένει να φανεί αν θα συμβεί αυτό τις προσεχείς ημέρες, αλλά και αν θα καλύπτει τα "θέλω" των Κιτρινόμαυρων.

Al-Khaleej lining up their third foreign signing 🇸🇪🔥



Agreement reached with Swedish winger Niclas Eliasson — announcement coming soon, per @aawsat_spt pic.twitter.com/9g04JtATkW