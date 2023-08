Με Βρουσάι και Χέσε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Μονάχα δύο αλλαγές έχει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε πριν μια βδομάδα στο 3-1 του Καραϊσκάκη, κόντρα στην Τσουκαρίτσκι. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ επέλεξε τον Βρουσάι ως αντικαταστάτη του Κίνι (σ.σ. συμπλήρωσε κάρτες) στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και τον Χέσε στα χαφ αντί του Ιμπόρα.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Βρουσάι, Φρέιρε, Ρέτσος, Ροντινέι, Χέσε, Μ.Καμαρά, Φορτούνης, Μπιέλ, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against FK Čukarički is powered by @stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #CUKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/AlWMHv0Pbt