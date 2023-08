Ο Γκουαρδιόλα τα «έβαλε» με τις... καθυστερήσεις: «Θα φτάσουμε να παίζουμε 100 λεπτά»

Ο προπονητής των «Πολιτών» στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Άρσεναλ ισοφάρισε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι «Κανονιέρηδες» πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Και ο Γκουαρδιόλα έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τις πολλές καθυστερήσεις...

«Πρέπει να το συνηθίσουμε. Είχα την αίσθηση, όχι επειδή κερδίζαμε 1-0, ότι δεν γινόταν να πάνε πάνω από οκτώ λεπτά οι καθυστερήσεις. Αλλά είναι μια καλή ερώτηση για το διεθνές συμβούλιο και όλους τους ανθρώπους, επειδή δεν ρωτούν τους προπονητές ούτε και τους παίκτες.

Όποια και αν είναι η γνώμη τους, πρέπει να την αποδεχτούμε. Τώρα τα παιχνίδια θα είναι 100 λεπτά, αυτό είναι σίγουρο. Δεν συνέβη ποτέ σήμερα και ήταν οκτώ λεπτά, φανταστείτε αν παρατείνονται για γκολ και κάθε φορά που βάζετε γκολ σε ένα παιχνίδι, για παράδειγμα στο 4-3. Βάζεις 30 δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα για επτά γκολ, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαι εδώ και θα προπονώ» ήταν τα λόγια του.

'Games will be 100 minutes!' Tomorrow morning 9am I am here playing!' | Pep Guardiola on rule change#guardiola #pepguardiola #mancity pic.twitter.com/C8BSlpLlrh