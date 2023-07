Μανέ: «Με πληγώνει που φεύγω από την Μπάγερν»

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, μιλώντας στον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, σημείωσε ότι τον πληγώνει ο τρόπος με τον οποίο αποχωρεί από τους Βαυαρούς.

«Το να φύγω από την Μπάγερν με πληγώνει. Θα ήθελα ένα διαφορετικό τέλος. Ξέρω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα αυτή τη σεζόν.

Ήθελα να το αποδείξω σε όλους αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, εύχομαι μόνο το καλύτερο στον σύλλογο και στους οπαδούς για το μέλλον», ανέφερε στη συνέντευξή του ο Σαντιό Μανέ.

