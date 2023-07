Η Αλ Ετιφάκ κατέθεσε μεγάλη πρόταση στον Ορίγκι

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, η Αλ Ετιφάκ έχει καταθέσει ήδη μεγάλη πρόταση στον Ορίγκι, αφού ο Στίβεν Τζέραρντ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον έμπειρο επιθετικό και έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.

Για τον Ορίγκι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Αγγλία, αφού η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ, θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Βέλγο στράικερ.

Η πρόταση της Αλ Ετιφάκ, ωστόσο αλλάζει τα δεδομένα, αφού έχει βάλει τον Ορίγκι σε σκέψεις, με την Μίλαν να περιμένει προτάσεις για τον έμπειρο επιθετικό.

Divock #Origi is not in #Pioli’s plans and could leave #ACMilan this summer. #CrystalPalace and #WestHam have shown interest in him. However #AlEttifaq have already put a massive offer for the belgian forward, because #Gerrard appreciates him a lot. #transfers