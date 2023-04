Η Βιγιαρεάλ νίκησε τη Ρεάλ και ο Σετιέν ειρωνεύτηκε τον Αντσελότι με το... ρεπό (vid)

Η Βιγιαρέαλ έκανε την ανατροπή στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ και την.. προσγείωσε απότομα από τον θρίαμβο κόντρα στην Μπαρτσελόνα για το κύπελλο επικρατώντας με 3-2.

Στα αποδυτήρια του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» οι παίκτες του Κίκε Σετιέν πανηγύρισαν με την ψυχή τους και ο προπονητής τους βρήκε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος είχε δώσει ρεπό στους δικούς του ποδοσφαιριστές μετά την τεσσάρα του «Καμπ Νου» για το Κύπελλο.

Έτσι, και ο τεχνικός της Βιγιαρεάλ έδωσε ρεπό για σήμερα κάνοντας άπαντες να ξεσπάσουν σε γέλια...

Ancelotti: “I am very proud of what we have done. You single handedly proved the haters wrong by ending the title race today. For that reason, I am giving you the rest of the season off” pic.twitter.com/WZMJ74FXVw