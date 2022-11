Το WTF της χρονιάς!

Yolo (you only live once)!

Η στατιστική δεν λέει πάντα την αλήθεια. Ή βασικά, λέει την αλήθεια που θες να πιστέψεις. Έτσι είναι και με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Έξι επεμβάσεις στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έγραψε η στατιστική… Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Διότι εφτά saves είχε, για παράδειγμα, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην Τρίπολη και πέντε ο Χρήστος Μανδάς στο Ηράκλειο. Ήταν κανείς τους, τόσο καθοριστικός όσο ο Ιταλός γκολκίπερ; Σαφέστατα όχι! Ο Μπρινιόλι έκανε μια εμφάνιση καριέρας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αν αναλογιστούμε την κρισιμότητα του παιχνιδιού, τον αντίπαλο και φυσικά τη δυσκολία των επεμβάσεων. Ήταν σχεδόν ανίκητος και είχε και αρκετή ενέργεια στο φινάλε να σκαρφαλώσει και στο δοκάρι! Yolo εντελώς η φάση…

Εσωτερικός ανταγωνισμός και εσωτερική υπόθεση. Μπορεί ο Βόλος να μοιάζει να ξεφουσκώνει (βλ. πιο κάτω), αλλά εκείνο που κανείς δεν μπορεί να πάρει από την ομάδα του Κώστα Μπράτσου είναι το πόσο ποδοσφαιρική είναι! Έχει πετύχει ορισμένα από τα ωραιότερα γκολ στη σεζόν, έχει ορισμένες εκπληκτικές ατομικές ενέργειες και επειδή βαρέθηκαν λίγο να παίζουν χωρίς… ανταγωνισμό, το έριξαν στην εσωτερική κόντρα. Ο Φερνάντεζ με τον Μπαριέντος έβαλαν στοίχημα στην Λαμία και εσείς θα κρίνετε ποιος είναι νικητής!