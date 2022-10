Το φινάλε της καριέρας του Ιγκουαΐν δεν ήταν αυτό που περίμενε (vids)

Ο Αργεντινός επιθετικό φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, κόντρα στην Νιού Γιόρκ Σίτι, σε ένα ματς που έμελλε να είναι το κύκνειο άσμα του σπουδαίου φορ.

Ο Ιγκουαΐν πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν, η οποία ήρθε με ήττα για την ομάδα του, που αποκλείστηκε από την συνέχεια των play off του MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τη Νιού Γιόρκ Σίτι και ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν είπε «αντίο» στα γήπεδα, μετά από 785 συνολικά αγώνες, 367 γκολ και 14 τρόπαια με τις φανέλες των Ρεάλ, Νάπολι, Γιουβέντους και Τσέλσι.

Έτσι, ο Ιγκουαΐν στα 34 του αποχαιρέτησε την πλούσια καριέρα του, με τον Αργεντινό επιθετικό να γνωρίζει την αποθέωση στο τέλος του αγώνα από συμπαίκτες και αντιπάλους, αποχωρώντας δακρυσμένος από τον αγωνιστικό χώρο.

END OF AN ERA 🇦🇷



Gonzalo Higuaín left it all out on the pitch for @InterMiamiCF ❤️ pic.twitter.com/qNWu3rUIbs