Yolo ο Διαμαντής και δέκα OMG για τον Αϊτόρ!

Απόστολος Διαμαντής, ετών 22. Επάγγελμα: Ποδοσφαιριστής. Θέση: Κεντρικός Αμυντικός. Ιδιότητα: Δίνει στον ΟΦΗ όσους βαθμούς έχει ως τώρα στο πρωτάθλημα! Απίστευτο, αλλά αληθινό. Οι Κρητικοί πήραν επιθετικό, δημιούργησαν ευκαιρίες, έχασαν ευκαιρίες και λυτρώθηκαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Έλληνα αμυντικό, που ένιωσε λίγο σχιζοφρενής για μερικά δευτερόλεπτα. Ο ένας του εαυτός δεν ήθελε να πανηγυρίσει, ενθυμούμενος του παρελθόν του, αλλά ο άλλος του εαυτός φώναζε «ρε μ#[email protected]#$#$% γκολ στο 101’ έβαλες, τι κάνεις;». Εντέλει, έκανε κάτι ενδιάμεσο και το χάρηκε με την ψυχή του.

Το βλέπεις και λες δεν μπορεί! Αλλά μπορεί. Το βλέπεις ξανά και λες δε γίνεται, θα σταματήσει. Αλλά δε σταματάει. Είτε ήταν επειδή έκανε λάθος ο γκολκίπερ, είτε επειδή είχε την τύχη να κερδίσει μια κόντρα, αυτό που συμβαίνει με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα μοιάζει να μην έχει προηγούμενο. Σίγουρα θα έχει, όμως θέλει πολύ ψάξιμο να βρούμε ποδοσφαιριστή που να έχει τέτοια επίδραση στις πρώτες πέντε αγωνιστικές μιας σεζόν (για να μην το πάμε από πέρυσι), όσο ο Ισπανός στον Παναθηναϊκό. Ο άσος των πρασίνων έχει φτάσει τα πέντε γκολ και τις δύο ασίστ στο πρωτάθλημα, πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, ενώ μέχρι τώρα είχε πετύχει δύο γκολ σε ένα ματς μόνο δύο φορές στην καριέρα του – τη μία εκ των δύο με δύο εκτελέσεις πέναλτι. Συνήθως αφιερώνουμε την κατηγορία σε ένα γκολ, αλλά αυτή τη φορά αξίζει να την αφιερώσουμε σε έναν παίκτη.