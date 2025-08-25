Ο Γιακουμάκης έκανε το comeback στη Super League μετά από 5 χρόνια φτάνοντας τις 100 συμμετοχές!

Ξεχωριστής σημασίας ήταν για τον Γιώργο Γιακουμάκη, η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ (1-0), για την πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος της Super League.

Ο 30χρονος επιθετικός, μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Φέντορ Τσάλοφ στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και το comeback του στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πέντε χρόνια!

Η τελευταία παρουσία του Γιακουμάκη σε αναμέτρηση πρωταθλήματος ήταν με την φανέλα της ΑΕΚ, στις 12 Ιανουαρίου του 2020 και μάλιστα σε ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 1-0.

Ο Γιακουμάκης με την συμμετοχή που κατέγραψε στο ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, έφτασε παράλληλα τις 100 συμμετοχές στην Super League, πέντε χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στο πρωτάθλημα.