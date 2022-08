O «ασταμάτητος» και MVP Στογιάκοβιτς του 2001 στην ανάμνηση της FIBA (vid)

Στην.. ανάμνηση της FIBA ήρθε αυτή τη φορά ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς, ο οποίος το 2001 οδήγησε την τότε Γιουγκοσλαβία στην κατάκτηση του τίτλου, καθώς κέρδισε στον τελικό την Τουρκία με 78-69.

Ο 24χρονος τότε άσος των Σακραμέντο Κινγκς και πρώην άσος του ΠΑΟΚ τελείωσε τη διοργάνωση με 23 πόντους κατά μέσο όρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Best European sniper of all-time? 🎯



Peja Stojakovic was unstoppable in #EuroBasket 2001 when he was crowned MVP with 23 PPG 🔥 pic.twitter.com/3xmZVQ9dCM