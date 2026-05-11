Οι Νικς σκούπισαν τους Σίξερς και έφυγαν για τους τελικούς της Ανατολής

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν την σειρά με τους Φιλαδέλφεια 76ερς οι Νιου Γιορκ Νικς που πήραν και το Game 4 (144-114), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Νεοϋορκέζοι ήταν κυρίαρχοι σε όλη τη σειρά, σκούπισαν τους Σίξερς με τέσσερις σερί νίκες και για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, θα βρεθούν στους τελικούς της Ανατολής, περιμένοντας Πίστονς ή Καβαλίερς.

Στο Game 4 οι Νικς κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Σίξερς να διεκδικήσουν κάτι από το ματς, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στη νίκη.

O Mάιλς ΜακΜπράιντ με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Νικς, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Τζοέλ Εμπίιντ που είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

