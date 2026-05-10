«Στο… παιχνίδι για τον Αντετοκούνμπο και οι Σέλτικς»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς παραμένει αβέβαιο και οι Μπόστον Σέλτικς παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Μπορεί τα play-offs στο ΝΒΑ να συνεχίζονται, ωστόσο οι ομάδες του «μαγικού κόσμου» από τώρα ετοιμάζουν τα πλάνα τους για το καλοκαίρι. Φυσικά, ένα από τα πιο… καυτά ονόματα για την off-season είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς και δεν αποκλείεται να συνεχίσει να φοράει πράσινα. Πιο συγκεκριμένα, το «Athletic» ανέφερε πως άνθρωποι από την λίγκα τονίζουν πως οι Μπόστον Σέλτικς είναι μία ομάδα που πρέπει όλοι να παρακολουθούν στην υπόθεση «Αντετοκούνμπο».

Στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται πως έχουν έρθει σε επαφή με τα «Ελάφια», ωστόσο όλοι στην λίγκα θεωρούν πως είναι μία από τις ομάδες που θα βρίσκονται στο… παιχνίδι για την υπογραφή του Έλληνα σούπερσταρ.